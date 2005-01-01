НАЗК роз'яснило, які учасники громадських організацій подаватимуть е-декларації

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СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 17:454680

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НАЗК роз'яснило, які учасники громадських організацій подаватимуть е-декларації
фото ілюстративне
Декларування для антикорупціонерів піддали критиці як в Україні, так й в ЄС

Національне агентство з питань запобігання корупції надало роз’яснення, які учасники антикорупційних громадських організацій мають подавати електронні декларації, а які – ні. Про це йдеться в роз’ясненні, яке 29 березня затвердило НАЗК на позачерговому засіданні щодо подання е‑декларацій представниками громадськості.

Тож, за інформацією агентства, вимога подавати е-декларації не стосується осіб, які працюють в антикорупційних об'єднаннях, але безпосередньо не виконують функцій у сфері запобігання і протидії корупції.

Це, наприклад, офіс-менеджери, бухгалтери, прибиральники, постачальники продуктів харчування та канцелярського приладдя.

Водночас зобов'язані подавати електронні декларації особи, які отримують кошти і майно за безпосередню реалізацію в Україні допоміжних проектів у сфері запобігання та протидії корупції.

Причому, зауважують у НАЗК, громадські активісти є суб`єктами декларування лише в разі фактичної боротьби з корупцією, а не просто тому, що така діяльність зазначена в статутних документах організації.

Прикладами такої діяльності є:

- надання експертної допомоги в розробці проектів нормативно-правових актів, підготовці методичних рекомендацій тощо з питань запобігання і протидії корупції;

- безпосереднє здійснення, участь чи експертна підтримка проведення навчальних (просвітницьких) заходів з питань запобігання і протидії корупції;

- вжиття заходів щодо виявлення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з метою подальшого інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

- збір статистичної інформації, підготовка аналітичних звітів про стан запобігання і протидії корупції;

- підготовка та надання відповідним органам державної влади ініціативних пропозицій щодо удосконалення процесу запобігання і протидії корупції тощо.

Раніше НАЗК пояснювало, що подавати електронну декларацію мають учасники антикорупційних заходів, які отримали певне майно чи кошти в рамках реалізації програм у сфері запобігання корупції.

Так, подати декларацію за 2017 рік мають учасники тренінгу, конференції, навчальних чи просвітницьких заходів щодо боротьба з корупцією, якщо при цьому вони за чужий кошт отримали презентаційні чи навчальні матеріали, канцелярське приладдя, проживали в готелі, харчувалися чи отримали відшкодування за проїзд.

Як писав ZAXID.NET, 22 березня 2018 року Верховна Рада відхилила законопроект №8120, який передбачав скасування введення в дію норми про обов'язкове електронне декларування для активістів.

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