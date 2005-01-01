Єврокомісія вимагає від України скасувати декларації для антикорупціонерів

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган зробив вкрай жорстку заяву через провал у виконанні українським керівництвом власних обіцянок. Текст заяви опублікований на сайті Єврокомісії.

Заява з’явилася через те, що 1 квітня спливе термін подання е-декларацій громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції.

Брюссель неодноразово вимагав від України скасувати це зобов’язання, але нічого не було зроблено: президент Порошенко запропонував проект закону, який був жорстко розкритикований Венеціанською комісією, а Верховна рада не знайшла голосів для скасування скандальних норм. «Українська влада не виконала своїх зобов'язань», - заявив у зв’язку з цим єврокомісар.

Йоганнес Ган зазначив, що відмова від скасування норми, яка поширює на громадських активістів зобов'язання державних службовців, суперечить європейським прагненням України. Це, за його словами, також суперечить наполегливим рекомендаціям, наданим Україні міжнародними партнерами, включаючи Венеціанську комісію, ОБСЄ та Євросоюзу (в тому числі в контексті моніторингу виконання Україною зобов'язань щодо візової лібералізації).

Європейський комісар, у сферу відповідальності якого входить Україна, нагадав, що громадянське суспільство повинно мати змогу контролювати діяльність влади «без зайвих перешкод і втручань», а також зауважив, що система е-декларування була створена з метою «запобігання корупції державними посадовими особами» і додав, що представники громадянського суспільства не є державними чиновниками.

«Додаткове і неприйнятне зобов’язання щодо декларування для активістів грає на руку тим, хто хоче знищити зусилля України щодо ефективної боротьби з корупцією», - вважає він.

Єврокомісар також нагадав, що дії України суперечать Угоді про асоціацію. «Відносини ЄС з Україною базуються на спільних цінностях. Обидві сторони погодились, що повага до демократичних принципів, прав людини та основних свобод є основними елементами Угоди про асоціацію», - заявив Ган.

Йоганес Ган переконаний, що за останні роки Україна досягла значного прогресу і тепер важливо не підірвати досягнутий прогрес. Для цього Верховна Рада України повинна повернутися до проблеми та якомога швидше скасувати зобов'язання щодо е-декларування для активістів громадянського суспільства, обмеживши ці зобов’язання лише державними посадовцями.

Нагадаємо 23 березня 2017 року Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому за законопроект, зобов'язавши членів громадських організацій із 2018 року подавати електронні декларації. 27 березня президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону про е-декларації.

Євросоюз заявив, що система декларування «накладає невиправданий тягар і тиск на неурядові організації», і закликав Київ скасувати спірну норму.

22 березня 2018 року Верховна Рада відхилила законопроект №8120, який передбачав скасування введення в дію норми про обов'язкове електронне декларування для активістів.