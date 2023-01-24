Деякі державні компанії Китаю надають Росії підтримку у війні з Україною. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена надала китайському уряду докази такої допомоги. Про це у вівторок, 24 січня повідомила агенція Bloomberg із посиланням на власні джерела, пише «Бабель».

Як йдеться в публікації, ця допомога має економічний та нелетальний військовий характер, а також дозволяє ухилятись від накладених на Росію санкцій. Жодних інших подробиць вони не надали.

Телеканал CNN з посиланням на двох неназваних американських чиновників уточнив, що йдеться, зокрема, про надання китайськими компаніями російській армії бронежилетів та касок, що не відповідає серйознішій військовій допомозі, про яку просила Росія.

Така тенденція стривожила США настільки, що офіційні особи порушили питання перед своїми китайськими колегами та попередили їх про наслідки надання матеріальної підтримки у війні.

Попри те, що ця інформація не є офіційно підтвердженою, посадовці США вже заявляли про те, що відносини між Росією й Китаєм зараз надзвичайно тісні, і Китай робить більше, ніж будь-коли для підтримки РФ.

Люди, обізнані з думкою адміністрації, охарактеризували діяльність державних підприємств Китаю, як свідоме сприяння росії у її військових діях. Водночас вони не уточнили, які саме докази має адміністрація. Лише повідомили, що зібрані докази вивчають, аби визначити їхню значущість.

Росія та Китай перед війною оголосили про «широкі» відносини, а офіційні особи США вважають, що Китай спершу хотів продавати Росії летальну зброю, але згодом відмовився від цього плану. Наразі адміністрація американського президента вважає, що уряд Китаю хоче допомогти Росії, а не зберігати нейтралітет.

Зауважимо, в листопаді галузевий ресурс Defense Expres писав про різке зростання польотів російських вантажних літаків до Китаю. В матеріалі йшлося про те, що росіяни, ймовірно, вивозять з Китаю товари військового призначення.

Китай принципово відкидає будь-які санкції проти Росії, крім тих, які узгодили в Організації Об’єднаних Націй. І розглядає заклики США до інших країн обмежити торгівлю як порушення суверенітету. У 2022 році імпорт Китаю з Росії зріс майже на 50% порівняно з 2021, тоді як експорт зріс на 13%.

У Китаї функціонують тисячі державних підприємств, деякі з яких безпосередньо контролює центральний уряд. Їхні керівники прирівнюються до міністрів, інші підлягають менш прямому нагляду. Однак усі вони підпадають під вплив Комуністичної партії, навіть якщо не завжди суворо контролюються.