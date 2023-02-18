Джон Кірбі каже, що «Вагнер» кидає людей у бій прямо з в’язниць без підготовки та спорядження

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приватна військова компанія «Вагнер» втратила пораненими і загиблими понад 30 тис. найманців, заявив на брифінгу 17 лютого речник адміністрації президента США з питань національної безпеки Джон Кірбі.

За його словами, з понад 30 тис. «вагнерівців» загинули близько 9 тис., а близько половини з цих 9 тис. були вбиті з середини грудня. Речник Білого дому наголосив, що близько 90% загиблих у грудні «вагнерівців» були завербовані в російських в'язницях.

За словами Кірбі, ПВК «Вагнер» значною мірою покладається на засуджених для поповнення своїх лав, попри заяви її керівника Євґєнія Пріґожина про припинення вербування людей у в'язницях.

«Вони поводяться зі своїми новобранцями, переважно засудженими, як з гарматним м’ясом, кидаючи їх, у буквальному сенсі, в м’ясорубку… Він [Пріґожин] просто вирвав їх із в'язниць і кинув на поле бою без підготовки, без спорядження, без організаційного командування, просто кинув у бій», – сказав Кірбі, якого цитує CNN.

Речник Білого дому заявив, що нещодавно «Вагнер» зазнав важких втрат у запеклих боях за Бахмут. За його словами, після посилення боїв за останні кілька днів РФ досягла «поступових успіхів» у Бахмуті і навколо нього. Водночас він зазначив, що США не можуть передбачити, чи вдасться Росії прорватися у місто. Але навіть якщо це станеться, Бахмут не має «реальної стратегічної цінності», а тому США вважають, що Україна збереже свої сильні оборонні лінії на Донбасі, додав Кірбі.

Зауважимо, що станом на ранок 18 лютого, за даними Генштабу Збройних сил України, на війні від її початку загинули 142270 росіян, 1010 з цієї кількості загинули за попередню добу.