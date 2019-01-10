Стали відомі подробиці затримання мікроавтобуса Укрпошти з контрабандою

Львівська митниця і Укрпошта розслідують інцидент з використанням офіційного автомобіля поштового оператора для контрабанди сигарет

СуспільствоЯрослав Іваночко, сьогодні, 14:1319470

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Стали відомі подробиці затримання мікроавтобуса Укрпошти з контрабандою
фото Івана Спринського
Кур'єрський мікроавтобус Укрпошти затримали у Медиці в останні дні 2018 року

На Львівській митниці призначили службову перевірку після того, як у пункті пропуску Медика польські митники виявили у кур’єрському мікроавтобусі Iveco Укрпошти контрабанду сигарет. Про це у Facebook повідомив голова Львівської митниці Левко Прокіпчук. Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський також заявив про початок службової перевірки, а польська митниця почала офіційне розслудвання інциденту.

Про затримання на кордоні у Медиці кур’єрського мікроавтобуса Укрпошти із контрабандою сигарет 5 січня повідомив львів'янин Іван Спринський, опублікувавши у Facebook фото вантажного мікроавтобуса та вилучених сигарет.

Оприлюднені Іваном Спринським фото вилучених сигарет у кур'єрському мікроавтобусі Укрпошти

Однак тоді Спринський не зазначив жодних подробиць інциденту – ні дати затримання, ні кількості вилучених сигарет. Не підтвердили затримання також і в Укрпошті та на польській митниці.

Перше офіційне підтвердження з’явилось лише у середу, 9 січня від голови Львівської митниці. Левко Прокіпчук у Facebook повідомив, що затримання справді було.

За його словами мікроавтобус Укрпошти перевозив 592 блоки сигарет (5920 пачок) і пройшов митне оформлення на Київській митниці, а Львівська митниця у Шегинях лише оформила транзит.

«Посилки, в яких були сигарети, оформлялись у Київській митниці, а Львівська митниця здійснювала їх транзитне оформлення. В будь якому випадку цей випадок має бути ретельно перевірений, а винні особи притягнуті до відповідальності», - зазначив Левко Прокіпчук.

Також затримання підтвердив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, уточнивши, що сигарети, згідно з документами, відправлялись транзитом у США. Він повідомив про проведення службової перевірки та пообіцяв покарати винуватих.

«Такі дії однозначно ставлять пляму на компанії і повірте винним (в рамках закону) мало не здасться. Зрозуміло, що функції прокурора я на себе брати не збираюся, але все, що можна буде зробити з нашого боку зроблю», - заявив Ігор Смілянський.

Затримання мікроавтобуса Укрпошти з контрабандою ZAXID.NET також підтвердили на митниці у Перемишлі (Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu). Речниця митниці Едита Хабовська у відповіді на запит зазначила, що затримання мікроавтобуса Укрпошти справді відбулось, але розповісти більше подробиць відмовилась, посилаючись на таємницю слідства. За її словами, затримання відбулось «в останні дні 2018 року».

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