Стало відомо ім'я військового, який загинув у суботу на Донбасі

У загиблого залишилися дружина та двоє дочок

18 січня від ворожих обстрілів в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув старший сержант 72-ї бригади ім. Чорних Запорожців 32-річний Валерій Закусило.

Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

«Командування та особовий склад бригади Чорних Запорожців щиро вдячні за службу Валерію та висловлює слова співчуття у зв'язку з непоправною втратою дружині Надії, донькам Анжеліні та Адель, рідним і близьким нашого воїна», – йдеться в повідомленні.

За інформацією «Новинарні», загиблий родом з Овруча Житомирської області.

Як інформував ZAXID.NET, у суботу, 18 січня, у зоні бойових дій на Донбасі біля Пісків, Красногорівки, Павлополя, Василівки та Оріхового противник 6 разів відкривав вогонь по українських позиціях на Донбасі. Обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї. У результаті один український військовий загинув, ще 10 отримали поранення.