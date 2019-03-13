Старшого прокурора САП відсторонили через провал у справі оборонпрому

Керівник САП Назар Холодницький заявив, що «не дасть спуску цій справі»

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відсторонив старшого прокурора САП у справі про схеми в оборонній сфері. Про це він заявив на засіданні ТСК Верховної Ради для проведення розслідування відомостей за фактами розкрадання в ЗСУ і підриву обороноздатності держави в період 2004-2017 рр., повідомляє «Укрінформ».

«Я не дам на спуск ці матеріали. Я прийняв рішення відсторонити старшого прокурора групи прокурорів від проведення процесуального керівництва через фактично провал в процесуальному керівництві в цьому провадженні», - сказав Холодницький.

Як повідомлялось раніше, у фінальній частині журналістського розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» зазначено, що фігуранти оборонного скандалу, пов'язаного з компанією «Оптімумспецдеталь» («Оптіма»), роками «домовлялися» з Державною фіскальною службою, Службою безпеки України, військовою прокуратурою і навіть Національним антикорупційним бюро щоб безперешкодно здійснювати свою корупційну діяльність з вимивання сотень мільйонів гривень» з українського оборонного комплексу.