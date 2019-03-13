ГПУ оголосила підозру другому фігуранту розслідувань про розкрадання в оборонному секторі

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що фігурантові журналістського розслідування щодо розкрадань в оборонному секторі Віталію Жукову оголосили підозру. Про це Луценко повідомив під час засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо розкрадань в оборонному секторі.

«Вже станом на сьогодні ми маємо не тільки підозру пану Рогозі, але й підозру пану Жукову. І я не думаю, що це останні підозри у цій справі», – сказав Луценко, якого процитувало видання «the Бабель».

За його словами, Жуков став підозрюваним у кримінальному провадженні про ухилення від сплати податків.

Луценко також зазначив, що син колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, однозначно, є співучасником у схемі Рогози і Жукова. Однак слідству треба довести справжність їхнього листування та знайти ще інші докази.

Також генпрокурор заявив, що інформація з вилучених у підозрюваних телефонів, яка фігурувала у розслідуванні журналістів, справжня, але на телефонах немає деяких діалогів, які були показані в розслідуванні Bihus.info. За його словами, немає діалогів за участю теперішнього керівника «Укроборонпрому» Павла Букіна.

Нагадаємо, Віталій Жуков – один із ключових фігурантів справи про постачання з Росії контрабандних деталей, згідно з розслідуванням журналістів, за завищеною ціною підприємствам українського оборонно-промислового комплексу. Раніше він працював в «Укроборонпромі». 6 березня підозру оголосили його партнеру по цій схемі Андрієві Рогозі.

Нагадаємо, 25 лютого 2019 року журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» (Bihus.info) оприлюднили матеріали про викриття масштабних схем розкрадання в оборонному секторі, до яких можуть бути причетними низка посадовців. Йдеться про події 2014-2016 років. В «Укроборонпромі» тоді заявили, що журналісти маніпулюють закритою інформацією, яку могли отримати у межах кримінальних проваджень.

11 березня журналісти Bihus.Info оприлюднили фінальну частину розслідування про закупівлі «Укроборонпрому», фігурантами в якій виступають посадовці СБУ, Генеральної прокуратури та Антикорупційного бюро України. У розслідуванні, зокрема, йдеться про те, що група осіб домовляється про передачу хабара правоохоронцям, аби ті не проводили слідство і не притягували до відповідальності осіб, причетних до оборудок між «Укроборонпромом» та фірмою «Оптимумспецдеталь». Йдеться про укладення договорів на постачання військового обладнання до державних оборонних компаній.