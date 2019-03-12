НАБУ стверджує, що ще до виходу програми Bihus.info розслідувало незаконні дії своїх працівників

НАБУ пояснило, як фірма Гладковського зникла зі справи

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що Управління внутрішнього контролю НАБУ ще до виходу розслідування Bihus.info почало розслідування за фактами можливих незаконних дій співробітників. Про це повідомила прес-служба НАБУ у Facebook.

Також в Бюро запевнили у всебічному сприянні слідчим Державного бюро розслідувань в проведенні розпочатого ними розслідування.

За словами Ситника, у розслідуванні Bihus.info були допущені маніпуляції або помилки щодо причетності бюро до покривання оборудок в «Укроборонпромі». Він заявив, що НАБУ ніколи «не видавало, не видає і не буде видавати» довідок про те, чи є підприємство фіктивним.

«Це не входить у компетенцію Антикорупційного бюро», – сказав він.

Ситник розповів, що НАБУ перевіряло причетність ряду фірм до постачання на Харківський бронетанковий завод прицілів, які раніше були у власності Міністерства оборони. Перевіряли, в тому числі, і фірму Гладковського «Оптимумспецдеталь».

Відео НАБУ

Під час цього розслідування, за його словами, до НАБУ від «Укроборонпрому» всього надійшло 4 запити.

«Відповідно було надано 4 відповіді. І в трьох відповідях із чотирьох це підприємство («Оптимумспецдеталь» – ред.) фігурувало, як таке що відпрацьовується на причетність до певних дій в рамках цього провадження. Водночас, в другому листі, на якому так акцентували увагу журналісти, цього підприємства немає», – сказав він.

За словами Ситника, другий лист стосувався іншої інформації – тієї, яка вже встановлена у кримінальному провадженні.

Слідство дійшло висновку, що фірма Гладковського не постачала Харківському бронетанковому заводу саме ті приціли, які перевіряли правоохоронці.

«Через це у відповіді на цей запит були зазначені лише ті підприємства, які поставляли нібито приціли, що мають номера такі ж, які рахувалися за Міноборони. Тому тут є певна маніпуляція, що нібито хтось виключив підприємство із списку фіктивних підприємств. Ми такого списку не ведемо», – додав директор НАБУ.

Ситник заявив, що НАБУ готове забезпечити повний доступ до тих матеріалів, які будуть потрібні ДБР для розслідування, і провести внутрішнє службове розслідування.

«Матеріалів, де була б переписка нібито пана Гладковського, нібито пана Жукова, цієї переписки в НАБУ не було. Наразі, для того щоб провести службове розслідування, щоб провести досудове розслідування у цих справах (махінації із закупівлями в «Укроборонпромі» – ред.) потрібно отримати носії, де є ця переписка і ті матеріали, які є в Генеральній прокуратурі. Ми не знаємо, що конкретно там знаходиться. Але нами ініційоване питання витребування цих проваджень», – сказав він.

Також Ситник сказав, що Євген Шевченко ніколи не працював в НАБУ, а лише співпрацював із ним в рамках закону.

Нагадаємо, що раніше журналісти Bihus.info повідомили, що державні оборонні заводи закуповували для військової техніки деталі з Росії. Запчастини завозилися контрабандою, їх якість не перевірялася, і іноді в Україну потрапляв звичайний металобрухт. Контрабанду відмивали через фірми-прокладки, які перебували під контролем осіб, наближених до «Укроборонпрому».

Основними фігурантами розслідування є власник компанії «Оптімумспецдеталь» Андрій Рогоза і його бізнес-партнери Віталій Жуков та ігор Гладковський, син першого заступника голови РНБО Олега Гладковського. Поки що з усієї трійки затриманий тільки Рогоза. Він перебуває під судом у справі про шахрайство, не пов'язаній з «Оптімумспецдеталлю», і нещодавно отримав нову підозру в несплаті податків. Другий фігурант - Жуков - не має статусу, наразі він просто знайомий Рогози, який вивів його на Ігоря Гладковського.

Сам Ігор Гладковський називає це розслідування фейком, але, незважаючи на це, його батько був звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО.

Журналісти також стверджують, що керівники правоохоронних органів знали про схему розкрадання державних коштів, однак за окрему плату закривали порушені кримінальні провадження.