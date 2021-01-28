Зараз команда стартапу налічує 17 людей, які працюють у Львові, Києві, Нью-Йорку та Остіні

Стартап з продажу житлової нерухомості львівських ІТ-фахівців Богдана Гнатковського та Софії Вишневської Propertymate залучив 1 млн доларів інвестицій від венчурного фонду Pragmatech. Платформа Propertymate дозволяє потенційним покупцям знайти всю інформацію про новобудови та порівняти їх, а девелоперам – контактувати з покупцями напряму.

Зараз стартап базується в місті Остін штату Техас. Як повідомив ZAXID.NET Богдан Гнатковський, залучені інвестиції компанія витратить, щоб масштабуватися на ще два міста в США – Даллас та Х’юстон.

«Незважаючи на коронавірус, ринок первинної нерухомості у США переживає справжній бум. Ми відчули ще більший попит на наш сервіс, тож тепер завдяки інвестиціям впродовж наступних 6 місяців плануємо розпочати роботу також у Далласі та Х’юстоні. Наша ціль – стати найкращою платформою для пошуку, порівняння та покупки новобудов у США», – розповідає Богдан Гнатковський.

За словами Софії Вишневської, спершу платформа Propertymate фокусувалася на агентах нерухомості, які хотіли отримати інформацію про новобудови у своєму регіоні. З часом кількість забудовників-партнерів зросла, і вони були зацікавлені у прямій комунікації з покупцями, аби зменшити маркетингові витрати.

«Тож ми змістили фокус і почали надавати сервіс і покупцям нерухомості, що стало одним із найуспішніших експериментів Propertymate», – говорить Софія Вишневська.

Богдан Гнатковський та Софія Вишневська заснували стартап у 2018. Propertymate – це платформа, яка дозволяє покупцям первинної житлової нерухомості знайти всю інформацію про новобудови. Забудовники та агенти можуть продавати нерухомість швидше завдяки контактам із зацікавленими клієнтами.

Стартап базується на штучному інтелекті, який допомагає аналізувати дані про покупців та нерухомість. Він прогнозує, в яких об’єктах клієнти будуть зацікавлені найбільше. Наразі команда стартапу налічує 17 людей, які працюють у Львові, Києві, Нью-Йорку та Остіні. У 2020 стартап став випускником акселараційної програми Techstars в Остіні, у межах якої отримав три місяці менторства та 120 тис. доларів інвестицій.

Pragmatech – венчурний фонд, який підтримує підприємців у країнах Центрально-Східної Європи із розвитком продукту та виходом на глобальні ринки. Зокрема, у 2020 році Pragmatech інвестував в українську рекрутингову платформу Hurma.