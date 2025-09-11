Страшно не лише дорослим: як заспокоїти дитину під час повітряної тривоги
Діти є дуже емпатичними та часто копіюють поведінку батьків
Під час повітряних тривог, коли чути вибухи, діти є особливо вразливими та можуть самостійно не впоратись з переживаннями та емоціям. Всеукраїнська програма ментального здоров’я за ініціативою Олени Зеленської «Ти як?» публікує дієві поради, як заспокоїти дитину під час повітряної тривоги.
Фахівці розповідають, що діти є дуже емпатичними та часто копіюють поведінку батьків. Тобто, якщо дорослі панікуватимуть, то діти тим більше.
Як заспокоїти дитину під час повітряної тривоги:
- Зберігайте спокій та постарайтеся переміститись в укриття або інше безпечне місце, якщо це можливо. Вдома використовуйте правило двох стін.
- Розмовляйте з дитиною спокійно та позитивно.
- Запропонуйте дитині «заміну» її реакції на стрес. Для цього переключіть дитячу увагу на конкретну та позитивну дію: наприклад, обійнятися.
- Запропонуйте дитині переглянути мультфільм, почитати книгу чи погратися з улюбленою іграшкою. Якщо можливо, займіться цим разом із нею.
Якщо тривожність у дитини стає систематичною і ви не можете впоратись з нею самотужки, то варто звернутись по допомогу до фахівця.
