Під час повітряних тривог, коли чути вибухи, діти є особливо вразливими та можуть самостійно не впоратись з переживаннями та емоціям. Всеукраїнська програма ментального здоров’я за ініціативою Олени Зеленської «Ти як?» публікує дієві поради, як заспокоїти дитину під час повітряної тривоги.

Фахівці розповідають, що діти є дуже емпатичними та часто копіюють поведінку батьків. Тобто, якщо дорослі панікуватимуть, то діти тим більше.

Як заспокоїти дитину під час повітряної тривоги:

Зберігайте спокій та постарайтеся переміститись в укриття або інше безпечне місце, якщо це можливо. Вдома використовуйте правило двох стін.

Розмовляйте з дитиною спокійно та позитивно.

Запропонуйте дитині «заміну» її реакції на стрес. Для цього переключіть дитячу увагу на конкретну та позитивну дію: наприклад, обійнятися.

Запропонуйте дитині переглянути мультфільм, почитати книгу чи погратися з улюбленою іграшкою. Якщо можливо, займіться цим разом із нею.

Якщо тривожність у дитини стає систематичною і ви не можете впоратись з нею самотужки, то варто звернутись по допомогу до фахівця.