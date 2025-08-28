Щоб допомагати іншим, спершу слід подбати про себе

Жити, працювати та підтримувати інших можливо лише тоді, коли ти сам у нормі. Підтримувати психічне здоров’я під час війни, постійних обстрілів, сигналів тривоги непросто, але дуже важливо. Турбота про себе в такі моменти – це не розкіш, а ключ до виживання та здатності допомагати іншим, бути поруч, кажуть спеціалісти Центру громадського здоров’я, і діляться простими порадами, які можуть допомогти у моменти тривожності.

Дбайте про своє психічне здоров’я

Усі емоції – це нормально. Злість, страх, сум – не ознака слабкості, а природна реакція на ненормальні обставини. Дозвольте собі відчувати їх.

Говоріть вголос і пишіть про те, що турбує. Поділіться переживаннями з близькими, колегами, або напишіть на папері все, що відчуваєте. Висловлені емоції втрачають руйнівну силу.

Робіть те, що дає змогу відволіктися і наповнитися. Знайдіть час для улюбленого заняття. Це можуть бути танці, малювання, в’язання, садівництво тощо.

Можете – допомагайте іншим. Волонтерство, донат чи будь-яка інша посильна допомога тим, хто її потребує, дає відчуття опори та причетності до спільноти.

Використовуйте техніки самодопомоги

Заземлення 5-4-3-2-1. Ця вправа повертає у «тут і зараз», зменшує тривогу. Назвіть:

5 предметів, які бачите;

4 речі, які відчуваєте тілом;

3 звуки навколо;

2 запахи;

1 смак.

Дихання 4-7-8. Вдихніть через ніс – 4 секунди, затримайте дихання на 7 секунд і повільно видихніть через рот 8 секунд.

Амулет спокою. У моменти тровожності тримайте у руках річ, яка нагадує про безпеку (брелок, камінчик тощо). Це допомагає зосередитися і заспокоїтися.

Подбайте про тіло, бо це частина турботи про психічне здоров’я

пийте достатньо води;

не заїдайте стрес;

обмежте кофеїн і виключіть алкоголь;

знайдіть час на сон упродовж дня – короткий відпочинок на 20-30 хв допомагає відновити сили;

рухайтеся: йога, прогулянки чи будь-яка інша фізична активність підтримує тіло і настрій.

Якщо важко впоратися самому, зверніться по психологічну допомогу:

до сімейного лікаря, який пройшов навчання за спеціалізованою програмою ВООЗ mhGAP. Дізнатися, де приймає такий лікар та інші фахівці, які надають меддопомогу за напрямом «Психологічна та психіатрична допомога», можна за посиланням.

7333 — кризова лінія з питань профілактики самогубств і підтримки психічного здоров’я Lifeline Ukraine.

0 800 210 160 — лінія міжнародної гуманітарної організації People in Need Ukraine.