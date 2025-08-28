Як подбати про своє психічне здоровʼя і тіло сьогодні, щоб мати сили завтра
Поради спеціалістів ЦГЗ
Жити, працювати та підтримувати інших можливо лише тоді, коли ти сам у нормі. Підтримувати психічне здоров’я під час війни, постійних обстрілів, сигналів тривоги непросто, але дуже важливо. Турбота про себе в такі моменти – це не розкіш, а ключ до виживання та здатності допомагати іншим, бути поруч, кажуть спеціалісти Центру громадського здоров’я, і діляться простими порадами, які можуть допомогти у моменти тривожності.
Дбайте про своє психічне здоров’я
Усі емоції – це нормально. Злість, страх, сум – не ознака слабкості, а природна реакція на ненормальні обставини. Дозвольте собі відчувати їх.
Говоріть вголос і пишіть про те, що турбує. Поділіться переживаннями з близькими, колегами, або напишіть на папері все, що відчуваєте. Висловлені емоції втрачають руйнівну силу.
Робіть те, що дає змогу відволіктися і наповнитися. Знайдіть час для улюбленого заняття. Це можуть бути танці, малювання, в’язання, садівництво тощо.
Можете – допомагайте іншим. Волонтерство, донат чи будь-яка інша посильна допомога тим, хто її потребує, дає відчуття опори та причетності до спільноти.
Використовуйте техніки самодопомоги
Заземлення 5-4-3-2-1. Ця вправа повертає у «тут і зараз», зменшує тривогу. Назвіть:
- 5 предметів, які бачите;
- 4 речі, які відчуваєте тілом;
- 3 звуки навколо;
- 2 запахи;
- 1 смак.
Дихання 4-7-8. Вдихніть через ніс – 4 секунди, затримайте дихання на 7 секунд і повільно видихніть через рот 8 секунд.
Амулет спокою. У моменти тровожності тримайте у руках річ, яка нагадує про безпеку (брелок, камінчик тощо). Це допомагає зосередитися і заспокоїтися.
Подбайте про тіло, бо це частина турботи про психічне здоров’я
- пийте достатньо води;
- не заїдайте стрес;
- обмежте кофеїн і виключіть алкоголь;
- знайдіть час на сон упродовж дня – короткий відпочинок на 20-30 хв допомагає відновити сили;
- рухайтеся: йога, прогулянки чи будь-яка інша фізична активність підтримує тіло і настрій.
Якщо важко впоратися самому, зверніться по психологічну допомогу:
- до сімейного лікаря, який пройшов навчання за спеціалізованою програмою ВООЗ mhGAP. Дізнатися, де приймає такий лікар та інші фахівці, які надають меддопомогу за напрямом «Психологічна та психіатрична допомога», можна за посиланням.
- 7333 — кризова лінія з питань профілактики самогубств і підтримки психічного здоров’я Lifeline Ukraine.
- 0 800 210 160 — лінія міжнародної гуманітарної організації People in Need Ukraine.