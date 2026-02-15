Стрибки з трампліна, фристайл і шорт-трек: де виступатимуть українці на Олімпіаді-2026 16 лютого
«Синьо-жовті» за сприятливих обставин претендуватимуть на медалі у трьох дисциплінах
Українські спортсмени продовжують боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка до 22 лютого 2026 року відбуватиметься в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 16 лютого «синьо-жовті» змагатимуться у гірськолижному спорті, стрибках з трампліна, фристайлі та шорт-треку.
Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2026, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 16 лютого:
- 11:00 – гірськолижний спорт (слалом, перша спроба; Дмитро Шеп’юк)
- 12:17 – шорт-трек (500 м, чоловіки, попередні забіги; Олег Гандей)
- 14:30. Гірськолижний спорт. Слалом. Друга спроба. Дмитро Шеп’юк
- 20:00. Стрибки на лижах з трампліна. Суперкоманда. Чоловіки. Перший раунд. Євген Марусяк, Віталій Калініченко
- 20:30. Фристайл. Біг-ейр. Фінал. Жінки. Катерина Коцар (за умови потрапляння до топ-12)
- 20:43. Стрибки на лижах з трампліна. Суперкоманда. Чоловіки. Другий раунд. Євген Марусяк, Віталій Калініченко (за умови потрапляння до топ-12)
- 21:20. Стрибки на лижах з трампліна. Суперкоманда. Чоловіки. Фінальний раунд. Євген Марусяк, Віталій Калініченко (за умови потрапляння до топ-8)
Де дивитися Олімпіаду-2026
В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт»;
- «Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).
Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).