Віталій Калініченко спробує вийти з тіні Євгена Марусяка

Українські спортсмени продовжують боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка до 22 лютого 2026 року відбуватиметься в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 16 лютого «синьо-жовті» змагатимуться у гірськолижному спорті, стрибках з трампліна, фристайлі та шорт-треку.

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2026, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 16 лютого:

11:00 – гірськолижний спорт (слалом, перша спроба; Дмитро Шеп’юк)

12:17 – шорт-трек (500 м, чоловіки, попередні забіги; Олег Гандей)

14:30. Гірськолижний спорт. Слалом. Друга спроба. Дмитро Шеп’юк

20:00. Стрибки на лижах з трампліна. Суперкоманда. Чоловіки. Перший раунд. Євген Марусяк, Віталій Калініченко

20:30. Фристайл. Біг-ейр. Фінал. Жінки. Катерина Коцар (за умови потрапляння до топ-12)

20:43. Стрибки на лижах з трампліна. Суперкоманда. Чоловіки. Другий раунд. Євген Марусяк, Віталій Калініченко (за умови потрапляння до топ-12)

21:20. Стрибки на лижах з трампліна. Суперкоманда. Чоловіки. Фінальний раунд. Євген Марусяк, Віталій Калініченко (за умови потрапляння до топ-8)

Де дивитися Олімпіаду-2026

В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;

сайт «Суспільне Спорт»;

«Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).

Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).