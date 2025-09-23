Точна дата запуску платформи в Україні невідома, але на сайті вказано, що HBO Max стане доступним незабаром

Стрімінговий сервіс HBO Max запустив локалізований для України сайт й повідомив, який незабаром стане доступним в країні. Про це повідомляє Interfax.

Зазначається, що від початку запуску HBO Max буде доступний на телефонах, планшетах, комп’ютерах, телевізорах, стрімінгових пристроях, тюнерах та ігрових консолях.

Для українців будуть доступними два плани:

стандартний за 7,99 євро/місяць;

преміум 9,99 євро/місяць.

Крім того, буде можливість додатково проплатити перегляд спортивного контенту за 3 євро на місяць.

Точна дата запуску платформи в Україні невідома, але на сайті вказано, що HBO Max стане доступним незабаром. У 2023 році компанія підписала угоду з українським сервісом MEGOGO, що дозволило українським глядачам дивитися добірку культових серіалів і фільмів HBO.

HBO Max – це стрімінговий сервіс, запущений у травні 2020 року компанією WarnerMedia. Платформа поєднує контент телеканалу HBO з фільмами та серіалами Warner Bros., а також оригінальні проєкти Max Originals. Серед найпопулярніших серіалів, які випускає HBO, – «Гра престолів» (Game of Thrones), «Спадкоємці» (Succession), «Ейфорія» (Euphoria), «Справжній детектив» (True Detective).