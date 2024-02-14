Гуртожиток на Сахарова, 23, біля якого впало дерево влітку 2023 року

Галицький районний суд ухвалив стягнути з Національного університету «Львівська політехніка» 131 тис. грн за падіння дерева на автомобіль Назарія Дасіва. Він є студентом й мешкає у гуртожитку на Сахарова, 23, біля якого паркує свій автомобіль Mazda. Торік, 13 липня 2023 року, на авто впало дерево й завдало значних ушкоджень.

В ухвалі йдеться, що після інциденту студент одразу зателефонував в поліцію. Експерти, які оглянули дерево, зазначили, що причиною падіння є насамперед коренева гниль та сильний нахил стовбура над парковкою. Балансоутримувачем студентського парку, де впало дерево, з 2009 року є Львівська політехніка, відтак навчальний заклад є відповідальним за догляд за територією.

Суддя Христина Мисько ухвалила стягнути з Львівської політехніки 131 тис. грн матеріальної шкоди. Крім цього, університет має сплатити 8 тис. грн за експертне дослідження, та понад тисячу грн судового збору. На ухвалу можна подати апеляційну скаргу.