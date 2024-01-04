Львівʼянка відсудила в забудовника і військової частини 230,3 тис. грн за пошкоджене авто
На автомобіль жінки з будмайданчика на вул. Шевченка впало дерево
Залізничний районний суд зобов’язав військову частину та ПП «Львівська Британія» виплатити власниці автомобіля Subaru Outback 230,3 тис. грн за повалене на автомобіль дерево. Того дня у Львові був буревій, однак суд встановив, що користувачі ділянки мали б вчасно зрізати аварійне дерево.
унаслідок чого і впало дерево, однак суд визначив, що дерево тривалий час було аварійним і міські комунальники повинні були його зрізати.
Як вказано в матеріалах справи, 21 жовтня 2021 року на вул. Шевченка, 22 у Львові на автомобіль Audi Q5 впало дерево, внаслідок чого авто отримало значні пошкодження. Ремонт автомобіля коштував власниці 153,9 тис. грн. Поліція зафіксувала, що дерево було сухим і трухлявим, тому потребувало видалення.
Дерево россло на ділянці, що перебуває в постійному користуванні військової частини. Своєю чергою, ще у 2007 році частина передала землю під забудову головному центру будівництва та реконструкції Державної прикордонної служби, потім – ТОВ «Будівельна компанія “Карпати”» та ПП «Ріелпогранбуд», яке перейменували в ПП «Львівська Британія».
Представники забудовника та військової частини в суді заявили, що того дня у Львові був сильний вітер, тому їхньої провини в падінні дерева немає. Однак пізніше представник частини підтвердив, що дерево впало з ділянки, що використовується як будмайданчик ПП «Львівська Британія».
Враховуючи обставини справи, суддя Залізничного райсуду Надія Шеремета зобовʼязала військову частину і ПП «Львівська Британія» виплатити власниці Audi Q5 солідарно 205,3 тис. грн за ремонт авто, 10 тис. грн моральної шкоди та компенсувати 15 тис. грн судових витрат. Це рішення можна оскаржити в апеляції.