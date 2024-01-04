Дерево впало на автомобіль Audi Q5 на вул. Шевченка біля будинку №22

Залізничний районний суд зобов’язав військову частину та ПП «Львівська Британія» виплатити власниці автомобіля Subaru Outback 230,3 тис. грн за повалене на автомобіль дерево. Того дня у Львові був буревій, однак суд встановив, що користувачі ділянки мали б вчасно зрізати аварійне дерево.

унаслідок чого і впало дерево, однак суд визначив, що дерево тривалий час було аварійним і міські комунальники повинні були його зрізати.

Як вказано в матеріалах справи, 21 жовтня 2021 року на вул. Шевченка, 22 у Львові на автомобіль Audi Q5 впало дерево, внаслідок чого авто отримало значні пошкодження. Ремонт автомобіля коштував власниці 153,9 тис. грн. Поліція зафіксувала, що дерево було сухим і трухлявим, тому потребувало видалення.

Дерево россло на ділянці, що перебуває в постійному користуванні військової частини. Своєю чергою, ще у 2007 році частина передала землю під забудову головному центру будівництва та реконструкції Державної прикордонної служби, потім – ТОВ «Будівельна компанія “Карпати”» та ПП «Ріелпогранбуд», яке перейменували в ПП «Львівська Британія».

Представники забудовника та військової частини в суді заявили, що того дня у Львові був сильний вітер, тому їхньої провини в падінні дерева немає. Однак пізніше представник частини підтвердив, що дерево впало з ділянки, що використовується як будмайданчик ПП «Львівська Британія».

Враховуючи обставини справи, суддя Залізничного райсуду Надія Шеремета зобовʼязала військову частину і ПП «Львівська Британія» виплатити власниці Audi Q5 солідарно 205,3 тис. грн за ремонт авто, 10 тис. грн моральної шкоди та компенсувати 15 тис. грн судових витрат. Це рішення можна оскаржити в апеляції.