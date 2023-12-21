Під час буревію 25 червня 2021 року на вул. Архипенка на автомобіль Subaru Outback впала частина дерева

Личаківський районний суд зобов’язав Львівську міську раду виплатити власникам автомобіля Subaru Outback 210,8 тис. грн за повалене на автомобіль дерево. Того дня у Львові був сильний буревій, унаслідок чого і впало дерево, однак суд визначив, що дерево тривалий час було аварійним і міські комунальники повинні були його зрізати.

Як вказано в матеріалах справи, 25 червня 2021 року водій автомобіля Subaru Outback їхав вул. Архипенка в напрямку вул. Шота Руставелі. Під час проїзду біля будинку №1 на його автомобіль впала частина дерева, пошкодивши дах, двері багажника, двері самого автомобіля та заднє вікно. Власники авто викликали на місце поліцію, яка обстежила місце ДТП та встановила, що частина вулиці не відповідає держстандартам про безпеку дорожнього руху.

Під час досудового розслідування експерти з’ясували, що вартість ремонту автомобіля становить 210,87 тис. грн. Крім цього, експертиза визначила, що на автомобіль впала частина 50-річної робінії лжеакації, що росте перед в’їздом на територію Західного міжрегіонального управління з питань виконання покарань. Через тривале не формування крони вона нависає над вул. Архипенка, а на зламі від гілки, що впала видно пошкодження, що можуть свідчити про аварійність дерева. Видаленням небезпечних дерев, на думку експертів, мають займатися відповідні районні адміністрації.

Представник Личаківської райадміністрації в суді провину комунальників заперечив, зазначивши, що дерево не перебувало на балансі РА. Крім цього, 25 червня 2021 року у Львові був сильний буревій, унаслідок якого впало багато дерев. Також представник Личаківської райадміністрації зазначив, що ззовні дерево не виглядало аварійним, а гілка впала через зливу та буревій.

Однак суд визначив, що дерево росте на земельній ділянці, що перебуває у віддані Личаківської РА, тож комунальники мали стежити за його станом. Суд підтвердив, що падіння гілки могла спровокувати негода, втім причиною цього стала сукупність факторів, зокрема аварійність дерева, яке необхідно було зрізати. Тому суддя Володимир Мармаш зобов’язав Личаківську райадміністрацію виплатити власнику автомобіля 210,8 тис. грн матеріальної шкоди та понад 15 тис. грн судових витрат. Крім цього, РА має компенсувати водієві 2,5 тис. грн моральної шкоди та 300 грн судових витрат. Це рішення власники авто оскаржують в апеляції.