Онлайн навчання триватиме з 19 січня до 1 лютого

Через ускладнення ситуації з опаленням та електропостачанням Карпатський національний університет імені Василя Стефаника працюватиме онлайн. Рішення ухвалили на вченій раді. Студенти університету вчитимуться дистанційно з 19 січня до 1 лютого.

«Сесія, що нині триває, з 19 січня по 1 лютого 2026 року проходитиме у асинхронному (залежно від наявності світла у студентів) онлайн-форматі з використанням чинних платформ і дистанційних систем. Адміністративні підрозділи працюють у штатному режимі, на місцях», – йдеться у повідомленні вишу.

Нагадаємо, за рішенням обласної комісії ТЕБ та НС усі школи Івано-Франківської області пішли на канікули 19 по 23 січня. Перед цим на тлі масованих відключень електроенергії по Україні внаслідок російських обстрілів Володимир Зеленський анонсував запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці.