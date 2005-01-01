Студенти вишів МВС у Львові позмагалися у гирьовому двоборстві

У Львові завершився чемпіонат товариства «Динамо» серед вишів Міністерства внутрішніх справ України. На турнірі студенти демонстрували свої навики у гирьовому двоборстві. Із тягарями вправлялися атлети із 11 навчальних закладів.

Аби показати усе, на що здатні, юнаки мали 10 хвилин. За цей час повинні були підняти гирю вагою 24 кілограми максимум разів. На підлогу її можна поставити лише раз. Далі ‒ вибуваєш з боротьби. Студенти визначали найвправніших у поштовху та ривку.

Учасник змагань Ростислав Лукашенко, який зробив 98 підйомів, зізнається: «З тою кількістю моїх тренувань з цього спорту, це дуже нормальний результат. Був на тренуванні три рази, відверто кажу. Хлопці говорять, що в мене гени сильні. Якщо буду займатися рік, то приїду наступного разу і стану переможцем».

Студент Національної академії нацгвардії України Остап Мартинюк за відведений часовий відрізок зумів зробити аж 190 підйомів. Про свій результат каже скромно: «Можна було більше. Але маємо, що маємо. Цей спорт загартовує силу духу. Не кожен спортсмен може залізно простояти 10 хвилин і підняти таку кількість разів».

Гирьовики наголошують: у їхньому спорті ключовими є витривалість і техніка. Адже навіть не кожен успішний важкоатлет може проявити себе тут. Також учасники радять під час протистояння не відволікатися на суперників, які змагаються поруч. Зосередитись лише на власному результаті. А от підтримка друзів, кажуть, дуже підбадьорює. Ростислав Лукашенко розповідає: «Допомагає, коли друзі кричать. Ти чуєш тільки: ноги рівно, руку до вуха. І все, я більше нічого не чую. Навіть суддя казав: жим, жим, жим. А я не знаю, що то таке. Я ж перший раз на змаганнях».

Усього на помості поборолися за відзнаки більше сотні спортсменів.