Студенти напрацювали сучасний проєкт житлового кварталу Херсона

Студенти-архітектори Львівської політехніки перемогли на конкурсі Resilient Cities Ukraine. Їхній проєкт урбаністичного планування житлових кварталів біля Антонівського мосту в Херсоні журі оцінило найвище і відзначило у двох номінаціях. Про це повідомила пресслужба університету.

Конкурс Resilient Cities Ukraine є архітектурним і урбаністичним хакатоном, який організовує канадська компанія Rebuild UA Hackathon у співпраці з українськими архітекторами. Метою є сприяти відбудові міст після війни і допомога українським біженцям. Цього року тема конкурсу полягала у створенні сучасного житлового простору біля Дніпра з широкими можливостями для архітектурних рішень.

Студентки Ірина Осташевська та Лілія Ворощук разом із командою запропонували новий підхід до відбудови Херсона. Їхній проєкт відзначили першим місцем і премією 3000 канадських доларів та призом за оптимізацію денного освітлення взимку.

«Район проєктування розташований біля води, що відкривало можливості для використання унікальних архітектурних прийомів. Ми прагнули поєднати історію, енергоефективність і сучасну українську ідентичність, створивши житловий простір, який буде гармоніювати з природним середовищем», – розповіла Ірина Осташевська.

Проєкт студентів Львівської політехніки (зі сайту Rebuilduahackathon)

У конкурсі взяла участь команда із чотирьох студентів, керівницею якої була кандидатка архітектури, доцентка кафедри містобудування Львівської політехніки Людмила Гнесь:

Ірина Осташевська (Львівська політехніка, ІАРД, кафедра містобудування);

Лілія Ворощук (Львівська політехніка, ІАРД, кафедра містобудування);

Даніел Фанта (Львівська політехніка, ІАРД, кафедра містобудування);

Олександр Переновський (Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова).

Як розповідають в університеті, проєкт переможців поєднує енергоефективність, природні матеріали та історичну автентичність. Студенти-архітектори прагнули створити простір, що гармоніює з природою, використовує традиційні для регіону матеріали та додали водні канали, які підкреслюють розташування кварталів біля Дніпра.

«Мені дуже хочеться якнайшвидше почати відбудовувати нашу країну, адже особисто я не маю бажання виїжджати чи працювати за кордоном. Мені хочеться жити й будувати саме в Україні, адже хто, як не ми, відновить нашу Батьківщину», – наголосила Лілія Ворощук.

Це не перший конкурс для студенток, які закінчують навчання на бакалавраті, – вони вже брали участь у Всеукраїнському конкурсі Steel Freedom, де дійшли до фінальних етапів.