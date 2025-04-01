Студентки Львівської політехніки перемогли на архітектурному конкурсі з відбудови Херсона
На конкурс Resilient Cities Ukraine архітекторки запропонували проєкт житлового кварталу
Студенти-архітектори Львівської політехніки перемогли на конкурсі Resilient Cities Ukraine. Їхній проєкт урбаністичного планування житлових кварталів біля Антонівського мосту в Херсоні журі оцінило найвище і відзначило у двох номінаціях. Про це повідомила пресслужба університету.
Конкурс Resilient Cities Ukraine є архітектурним і урбаністичним хакатоном, який організовує канадська компанія Rebuild UA Hackathon у співпраці з українськими архітекторами. Метою є сприяти відбудові міст після війни і допомога українським біженцям. Цього року тема конкурсу полягала у створенні сучасного житлового простору біля Дніпра з широкими можливостями для архітектурних рішень.
Студентки Ірина Осташевська та Лілія Ворощук разом із командою запропонували новий підхід до відбудови Херсона. Їхній проєкт відзначили першим місцем і премією 3000 канадських доларів та призом за оптимізацію денного освітлення взимку.
«Район проєктування розташований біля води, що відкривало можливості для використання унікальних архітектурних прийомів. Ми прагнули поєднати історію, енергоефективність і сучасну українську ідентичність, створивши житловий простір, який буде гармоніювати з природним середовищем», – розповіла Ірина Осташевська.
Проєкт студентів Львівської політехніки (зі сайту Rebuilduahackathon)
У конкурсі взяла участь команда із чотирьох студентів, керівницею якої була кандидатка архітектури, доцентка кафедри містобудування Львівської політехніки Людмила Гнесь:
Ірина Осташевська (Львівська політехніка, ІАРД, кафедра містобудування);
Лілія Ворощук (Львівська політехніка, ІАРД, кафедра містобудування);
Даніел Фанта (Львівська політехніка, ІАРД, кафедра містобудування);
Олександр Переновський (Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова).
Як розповідають в університеті, проєкт переможців поєднує енергоефективність, природні матеріали та історичну автентичність. Студенти-архітектори прагнули створити простір, що гармоніює з природою, використовує традиційні для регіону матеріали та додали водні канали, які підкреслюють розташування кварталів біля Дніпра.
«Мені дуже хочеться якнайшвидше почати відбудовувати нашу країну, адже особисто я не маю бажання виїжджати чи працювати за кордоном. Мені хочеться жити й будувати саме в Україні, адже хто, як не ми, відновить нашу Батьківщину», – наголосила Лілія Ворощук.
Це не перший конкурс для студенток, які закінчують навчання на бакалавраті, – вони вже брали участь у Всеукраїнському конкурсі Steel Freedom, де дійшли до фінальних етапів.