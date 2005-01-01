Студія Disney назвала дати прем’єр до 2020 року

Студія Disney дати прем’єр аж до 2020 року, повідомляє The Hollywood Reporter. До кінця 2018 року на екрани вийде 5 нових фільмів студії. У 2019 - 11 фільмів, а у 2020 анонсовано прем'єри двох картин. Цікаво, що переважна більшість фільмів є або продовженням відомих франшиз, або ігровими адоптаціями знаменитих мультфільмів.

2018

«Людина-мураха та Оса» - 5 липня;

Фантастичний бойовик «Людина-мураха та Оса» є продовженням історії про Людину-мураху з Кінематографічного всесвіту Marvel. Цей супергерой вперше з'явився на сторінках коміксів навесні 1979 року. Задумка зняти фільм про нього з'явилася ще в кінці 1980-х. Перешкодою до появи на екрани став фільм «Люба, я зменшив дітей» студії Walt Disney Pictures, так як ідеї сюжету перегукувалася. Повторно про цього супергероя заговорили в 2006. Після виходу на екрани влітку 2015 року першого фільму, оголосили про плани зняти продовження. Режисерське крісло знову дісталося Пейтону Ріду («Завжди говори «Так»). До своїх ролей повернуться і актори – Пол Радд зіграє Скотта Ленга, Майкл Дуглас – Хенка Піма, а Еванджелін Лілі – Хоуп ван Дайн.

«Крістофер Робін» - 2 серпня;

Сімейний фільм «Крістофер Робін» є ігровою адаптацією всесвітньо відомої казки Алана Мілна. Фільм продовжить традицію студії Disney створювати ігрові фільми за мотивами своїх популярних мультфільмів. Світ вже побачили «Аліса в Країні чудес», «Маліфісента», «Попелюшка», «Аліса в Задзеркаллі», «Книга Джунглів» та «Красуня і Чудовисько».

«Лускунчик і чотири королівства» - 1 листопада;

Сімейний фільм «Лускунчик і чотири королівства» (на фото) – це кіноадаптація казки-повісті Е. Т. А. Гофмана «Лускунчик і Мишачий король». Постановку довірили шведському режисерові Лассе Халльстрему, триразовому номінанту на премію «Оскар». Адаптацією сценарію займалася Ешлі Пауелл. Головна жіноча роль дісталася Маккензі Фой. 16-річна актриса знімається в кіно з 6 років. Найвизначнішою її роботою є «Інтерстеллар», де вона зіграла дочку головного героя.

«Ральф руйнівник 2: Інтернетрі»» - 22 листопада;

Мультфільм «Ральф руйнівник 2: Інтернетрі» – це продовження популярного мультфільму студії Walt Disney про героя комп'ютерної гри. Про роботу над сиквелом стало відомо в червні 2016 року. Актори, що озвучують героїв в першому мультфільмі, повернуться до своїх ролей. Дату виходу на екрани переносили кілька разів. Передбачається, що мультфільм вийде через 6 років після прем'єри першої частини.

«Мері Поппінс повертається» - 27 грудня.

Мюзикл «Мері Поппінс повертається» буде продовженням фільму «Мері Поппінс» 1964 року. Тоді екранізація новели англійської письменниці Памели Треверс була удостоєна п'яти премій «Оскар». У новому фільмі про суперняню над сценарієм працював Девід Магі. Він двічі був номінований на «Оскар» за кращу адаптацію сценарію («Життя Пі» і «Чарівна країна»). Режисуру довірили Робу Маршаллу («Чикаго», «Пірати Карибського моря: на дивних берегах»).

У 2019 очікуються прем'єри 11 фільмів:

«Капітан Марвел» - 8 березня;

- 8 березня; «Дамбо » - 29 березня;

» - 29 березня; «Месники 4» - 3 травня;

- 3 травня; «Аладдін» -24 травня;

-24 травня; «Історія іграшок - 4» - 21 червня;

- 21 червня; «Король Лев» - 19 липень;

- 19 липень; «Артеміс Фаул» - 9 серпня;

- 9 серпня; «Ноель» - 8 листопада;

- 8 листопада; «Холодне серце-2» - 27 листопада;

- 27 листопада; «Круїз по джунглях» - 20 листопад;

- 20 листопад; «Зоряні війни. Епізод 9» - 20 грудня.

У 2020 році студія уже знає дати двох прем'єр: «Мулан» (27 березня) і «Індіана Джонс-5» (10 липня).

Компанія Волта Діснея — одна з найбільших корпорацій індустрії розваг у світі. Заснована 16 жовтня 1923 братами Волтером і Роєм Діснеями як невелика анімаційна студія, станом на червень 2015 року є однією з найбільших голлівудських студій, власником 11-ти тематичних парків і двох аквапарків, а також декількох мереж телерадіомовлення, до числа яких відноситься Американська телерадіомовна компанія (Ей-Бі-Сі).