Як вкрасти діаманти

Якщо хтось надумав провернути карколомну аферу та вкрасти коштовності, то він може отримати докладну інструкцію просто у львівських кінотеатрах. Відразу два фільми розповідають про те, як це зробити.

Проте краще таки обмежитись лише тим, щоби просто піти у кіно.

Насамперед варто звернути увагу на сиквел трилогії про привабливого афериста Денні Оушена («Одинадцять»/ «Дванадцять»/ «Тринадцять друзів Оушена») Стівена Содеберга. У випадку «Восьми подруг Оушена» (на фото) Содерберг та виконавець ролі Денні Оушена Джордж Клуні стали лише продюсерами, а на перший план вийшла невідома досі сестра Денні Деббі Оушен у виконанні Сандри Буллок. Режисерське крісло зайняв Гері Росс.

Отже, Деббі Оушен виходить з в’язниці, де вона не гаяла часу, а спланувала пограбування сторіччя. Вона вирішила викрасти найдорожче у світі діамантове кольє просто з шиї голлівудської зірки Дафни Клюгер. Деббі збирає блискучу команду, а режисер – чудових актрис. У ролі подруг Оушена – Кейт Бланшетт, Енн Геттевей, Ріана, Гелена Бонем Картер, Сара Полсон та інші.

Дотепне та винахідливе пограбування відбудеться під час балу у музеї Метрополітен, що додасть йому додаткового мистецького шарму. Хоча сам фільм на звання мистецького шедевра не претендує.

Це дотепне, цікаве, динамічне авантюрне кіно, яке стилістично дуже нагадує трилогію Содерберга. От тільки із з жіночим обличчям.

Те, що фільм не виходить нічого нового, а хвацько скроєний за давно відомими лекалами, не розчаровує, а дозволяє глядачеві отримати те, за чим він, власне і прийшов.

Бонусом є те, що в картині можна побачити справжню редакцію Vogue та його редакторку Енн Вінтур (нагадаємо, що саме вона стала прототипом героїні стрічки «Диявол носить Prada»), ювелірний дім Cartier, Кім Кардашьян, Кендалл Дженнер, Серену Вільямс, Хейді Клум та інших зірок у ролях самих себе.

А ще очевидно, що ця кримінальна комедія матиме продовження. Чекаємо.

Одночасно на екрани вийшла ще одна кримінальна комедія, яка теж має зірковий акторський склад та герої якої також вирішили викрасти коштовність.

У «Завзятих шахраях» (фільм не має нічого спільного із блискучою стрічкою 1988 року, це чергові витівки дистриб'юторів) зіграли Ума Турман, Тім Рот, Стівен Фрай, Паркер Поузі та інші.

Подружжя заборгувало чималу суму грошей небезпечній злочинниці Ірині. Щоб повернути борг, вони вирушають до Лос-Анджелеса, щоб вкрасти непристойно великий та коштовний перстень.

Зняв картину Джеймс Оклі, для якого це друга робота на великому екрані. Обидві картини не претендують на звання шедеврів. Проте друга знята так, що стає просто соромно за добрих акторів. В картині погано все: нецікавий сюжет, нудні діалоги й навіть акторська гра виглядає недолугою.

Так що талант та хист потрібні не лише для того, аби здійснювати афери, а й для того, аби знмати про них невигадливе кіно.