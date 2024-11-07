На вул. Під Голоском учасники ЖБК передали свою ділянку під забудову житлом

Західний апеляційний господарський суд заборонив обслуговуючому кооперативу ЖБК «Під Голоском» вести будівельні роботи на вул Під Голоском, а також арештував ділянку, на якій члени кооперативу – учасники АТО разом із забудовником планували збудувати житловий комплекс.

Ідеться про ділянку площею 0,55 га на вул. Під Голоском, яку Львівська міська рада у 2021 році передала ОК ЖБК «Під Голоском» для будівництва житла. Ділянка приватизована членами кооперативу та належить до земель житлової забудови.

30 січня управління архітектури та урбаністики видало ЖБК містобудівні умови та обмеження на будівнцитво житлового комплексу на ділянці, виділеній для учасників АТО. Кооператив, разом із ЖБК «Наш Львів», якому належить суміжна ділянка, уклали з будівельною компанією «Резидент Девелопмент» інвестиційний договір, що передбачає будівництво багатофункціонального комплексу, де 15% квартир військові отримають безкоштовно, 30% помешкань продаватимуть військовим за собівартістю, 30% – за державним іпотечним кредитом «єОселя» з розтермінуванням під 3% річних на 30 років. Решту 25% квартир продаватимуть на вільному ринку. Пізніше кооператив уклав із ТОВ «Ноблесс Буд» договір про виконання робіт.

Однак прокуратура вважає передачу землі ЖБК незаконно й для забезпечення позову звернулась в суд з вимогою заборонити виконання будівельних робіт та арештувати ділянку. У липні 2024 року Господарський суд позов прокуратури задовольнив, а в жовтні 2024 року це рішення підтвердив Західний апеляційний господарський суд.

За даними аналітичної системи YouControl, ОК ЖБК «Під Голоско» зареєстрований у 2019 році, серед засновників вказані дев’ятеро людей, відомих за скандалами із виділенням землі учасникам АТО, зокрема, Павло Гладиш, Ярослав Кучма, Микола Кулинич, Ігор Саврій, Ярослав Білас та Ігор Михайлишин. Директором ЖБК є Руслан Муцин, який входить до ще кількох кооперативів.

Додамо, що Господарський суд розглядає аналогічну справу щодо суміжної ділянки 0,2 га, яку міська рада передала під забудову ЖБК «Український Доброволець». У вересні суд в задоволені позову прокуратури відмовив.