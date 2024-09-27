Йдеться про будівництво нового житлового комплексу з пільговими квартирами для учасників АТО на вул. Під Голоском

Західний апеляційний господарський суд відмовився забезпечити позов прокуратури про заборону на будівництво багатофункційного комплексу на Під Голоском. Землю орендує ЖБК «Український Доброволець», який уклав із забудовником інвестиційну угоду, щоб отримати пільгові квартири.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,2 га на вул. Під Голоском. У 2021 році Львівська міська рада передала цю землю ЖБК «Український Доброволець», до якого входять учасники АТО, в оренду на 10 років для будівництва житла. 28 травня департамент архітектури затвердив ЖБК містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими комерційними приміщеннями на орендованій ділянці. Площа забудови становить 40%. Таким чином виконком дозволив одноразове відхилення від мораторію на нове будівництво в мікрорайоні Під Голоском.

Прокуратура звернулась в суд із вимогою визнати недійсним договір оренди землі від 2021 року та повернути її в комунальну власність. Для забезпечення позову прокуратура просила суд заборонити ОК «Український Доброволець» виконувати будівельні роботи, а також заборонити департаменту архітектури і ДАБК видавати подальші дозволи на забудову ділянки.

Однак суд зауважив, що прокуратура не обґрунтувала позовні вимоги, тому в липні Господарський суд прийняв ухвалу, якою відмовив у забезпеченні позову. 11 вересня цю ухвалу підтвердив Західний апеляційний господарський суд. Цю постанову оскаржити не можна.

Нагадаємо, ОК «Житлово-будівельний кооператив “Український доброволець”» та сусідній кооператив «Преміум Голоско», що також отримав 0,55 га землі від міськради, уклали інвестиційну угоду про будівництво житла з компанією-забудовником ПП «Галпрофбуд». За умовами договору, ЖБК «Український доброволець» отримають 20 квартир по 40 м2 та можливість докупити до 10 м2 за ціною 600 доларів за метр квадратний.

ОК «ЖБК “Український доброволець”» зареєстрований у 2019 році, його директором є львів’янин Дмитро Коляда. Інші члени кооперативу не вказані, однак до 2021 року до нього входили Павло Мельник, а також колишній депутат Львівської районної ради й чинний військовослужбовець Богдан Федун.

ПП «Галпрофбуд» зареєстроване у 2000 році на вул. Княгині Ольги у Львові та займається будівництвом. Одноосібним власником компанії є мешканець села Лісновичі Іван Яблонський. Фірма також будує 9-поверхівку на вул. Зеленій, 269г.