Павло Лановенко раніше до дня ЗСУ отримав орден Данила Галицького

Командира 37-го окремого мотопіхотного батальйону ЗСУ Павла Лановенка взяли під варту на 30 діб з утриманням на гауптвахті. Його підозрюють у побитті військового, який перебував у стані наркотичного сп’яніння. Відповідне рішення ухвалив Краматорський міський суд в суботу, 26 грудня, повідомили у прес-службі оперативного командування «Південь».

Я повідомляється, інцидент стався 23 грудня, коли військовослужбовця бригади, яка виконує бойові завдання на Донбасі, доставили до стабілізаційного центру, а пізніше, 24 грудня, до військового госпіталю у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

«Зі свідчень лікарів стало відомо, що військовослужбовець мав зовнішні ознаки наркотичного сп’яніння та поскаржився, що отримав травми внаслідок побиття командиром батальйону», – йдеться у повідомленні.

Лікарі провели операцію та встановили діагноз: «закрита травма живота з розчавленням селезінки, хвоста підшлункової залози та кореня грижі товстої кишки, гемоперітонеум (масивна крововтрата), гостра постгеморагічна анемія середньої тяжкості, гостра інтоксикація невідомої речовини».

З 25 грудня розпочалось службове розслідування. Слідство веде також Держбюро розслідувань за ч. 4 ст. 426 – 1 КК України Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

У прес-службі ОК Південь повідомили, що 26 грудня відповідно до ухвали Краматорського міського суду командиру одного з батальйонів, що виконують завдання в районі ООС, обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 30 діб з утриманням на гауптвахті.

Як повідомила журналістка Віолета Кіртока, підрозділ, який очолює підозрюваний комбат, наразі виконує бойове завдання поблизу Донецького аеропорту. За її словами, телефоном Лановенко встиг їй розповісти про подію: він побачив на позиції бійця в неадекватному стані, який не приховував, що приймає наркотики. Наступного дня командиру доповіли, що хлопець погано почувається: відбито селезінку. При цьому хворий звинуватив у побитті Лановенка.

Тільки що говорила з Морпіхом, комбатом 37 батальйону Павлом Лановенко, якого сьогодні заарештували в Краматорську.... Опубліковано Violetta Kirtoka Субота, 26 грудня 2020 р.

І хоча на подальшому засіданні суду ніхто зі свідків не підтвердив факту побиття, Лановенку присудили 30 діб арешту, пише Кіртока. Журналістка також зазначила, що до дня ЗСУ комбат отримав орден Данила Галицького. Наразі причини та обставини події з’ясовують робочі групи.

«Вживаються заходи з метою забезпечення дотримання прав військовослужбовців, максимально прозорого, об’єктивного розслідування обставин подій із дотриманням чинного законодавства України. В рамках, дозволених чинним законодавством, не розкриваючи таємницю слідства, ми і надалі будемо інформувати суспільство про хід подій. Просимо представників засобів масової інформації дотримуватися професійної етики, а представників громадянського суспільства утриматися від спекуляцій з викривленням інформації», – наголосили в оперативному командуванні «Південь».