Володимир Кучірка – гендиректор «Фабрики квартир»

Суди у Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях наклали арешт на кошти та майно ТОВ «Фабрика квартир» щонайменше у чотирьох цивільних справах. Загальна сума, в межах якої арештували активи компанії, становить майже 2,4 млн грн. Позивачі вимагають повернути гроші за товари та ремонтні роботи, які, за їхніми словами, компанія не виконала.

У липні ZAXID.NET опублікував розслідування про діяльність компанії та скарги щонайменше 150 клієнтів на незавершенні ремонти.

Найновішу ухвалу у цих справах 13 серпня виніс суддя Івано-Франківського міського суду Тарас Антоняк. Він наклав арешт на кошти та майно ТОВ «Фабрика квартир» у межах 440,9 тис. грн.

Позивачка стверджує, що сплатила компанії 415 тис. грн за товар, однак так його й не отримала. Вона також не одержала документів, які б підтверджували закупівлю або доставку замовлення. Тепер жінка вимагає повернути сплачені гроші, а також інфляційні втрати й відсотки.

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Просивши арештувати активи компанії, позивачка посилалася на публікації у медіа та зазначала, що «Фабрика квартир», за її інформацією, фактично припинила господарську діяльність. Вона побоювалася, що до завершення розгляду справи компанія може вивести кошти або відчужити майно.

Суд погодився, що без арешту активів виконати майбутнє рішення, якщо позов задовольнять, може бути складно або неможливо.

Чотири ухвали на майже 2,4 млн грн

Це не перший арешт активів «Фабрики квартир» за позовами клієнтів. За оприлюдненими судовими рішеннями, з початку липня суди винесли щонайменше чотири такі ухвали:

6 липня Пустомитівський районний суд арештував 160,7 тис. грн на рахунках ТОВ «Фабрика квартир»;

5 серпня Івано-Франківський міський суд наклав арешт на 1,28 млн грн компанії;

6 серпня Славутський міськрайонний суд арештував ще 498 тис. грн;

13 серпня Івано-Франківський міський суд наклав арешт на кошти та майно компанії в межах 440,9 тис. грн.

Отже, загальна сума обмежень, накладених саме на активи ТОВ «Фабрика квартир», становить 2,38 млн грн.

Окрім цього, в ухвалі Пустомитівського районного суду від 6 липня йдеться про арешт 873,3 тис. грн на рахунках ТОВ «ФК Компані» – іншої юридичної особи, пов’язаної з брендом «Фабрика квартир». Ця сума не врахована у загальних 2,38 млн грн.

Водночас арешт активів не означає, що суди вже підтвердили борги компанії чи правдивість усіх звинувачень її клієнтів. Це тимчасовий захід, який має забезпечити можливість виконати рішення, якщо позови надалі задовольнять. Арешт також не свідчить, що всю зазначену суму вже виявили на рахунках компанії.

Суди задовольняють не всі такі клопотання. Зокрема, 5 серпня Івано-Франківський міський суд відмовив в арешті активів у ще одній справі, оскільки позивач не надав достатніх доказів ризику виведення майна. Шевченківський районний суд Львова також відмовився арештувати активи десяти відповідачів, пов’язаних із брендом, вважаючи такий захід неспівмірним.

Що відомо про скандал із «Фабрикою квартир»?

Раніше ZAXID.NET опублікував розслідування про те, як працювала «Фабрика квартир» – компанія з філіями в Івано-Франківську, Львові, Києві та Вроцлаві, яка позиціонувала себе як один з найбільших гравців на ринку ремонтів «під ключ». Десятки клієнтів компанії заявили, що роками очікують завершення ремонтів, попри те, що внесли повну або значну передоплату – подекуди понад 2 млн грн.

Співрозмовники видання, серед яких колишні працівники та виконроби компанії, розповідали про борги перед майстрами, завищені обсяги матеріалів у кошторисах та схему роботи, яку окремі джерела порівнювали з фінансовою пірамідою: гроші нових клієнтів нібито йшли на закриття боргів перед попередніми замовниками.

Також, як з’ясували журналісти, частину договорів компанія укладала не напряму з ТОВ «Фабрика квартир», а через різних фізичних осіб-підприємців та пов’язані юридичні особи, що ускладнює клієнтам судовий захист.