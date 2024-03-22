У харабництві підозрюють депутата від партії «Довіра» Олега Щиголя

Вищий антикорупційний суд заарештував депутата Тернопільської облради Олега Щиголя, якого підозрюють у вимаганні і отриманні хабара від військовослужбовця. Як альтернативу за чиновника можуть внести заставу в розмірі 155 тис. грн. Тернопільський обранець арештований до 18 травня, повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Засідання ВАКСу, під час якого обрали запобіжний захід депутату Тернопільської облради, відбулося 22 березня. Рішення ухвалив слідчий суддя Ярослав Шкодін. Обранця від партії «Довіра» Олега Щиголя заарештували до 18 травня. Альтернатива – 155 тис. грн застави.

Якщо заставу все-таки внесуть за чиновника, то він буде змушений здати свій закордонний паспорт, прибувати за першою вимогою слідчого, повідомляти про кожне відлучення з Тернопільської області, повідомляти про зміну місця проживання та роботи. Також Олег Щиголь повинен утримуватися від спілкування зі свідками.

Працівники СБУ та НАБУ депутата Тернопільської облради затримали 20 березня. Чиновник обіймає посаду голову постійної комісії з питань бюджету. Слідство встановило, що в січні 2024 року Олег Щиголь запропонував військовослужбовцю ЗСУ посприяти у виділенні матеріальної допомоги для лікування. За свої послуги він забажав половину від отриманої суми, а саме 15 тис. грн. Правоохоронці затримали депутата під час того, як він отримав частину хабара.