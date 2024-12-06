На Волині покарали адміністатора групи у Viber, яка повідомляла про роботу ТЦК

Ковельський міськрайонний суд визнав винним Сергія Пархомчука у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України, але звільнив від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. Крім цього, суд конфіскував у нього телефон марки Samsung Galaxy A32s. У вироку йдеться, що обвинувачений створив групу у Viber, де повідомляв про роботу Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Згідно з матеріалами справи, Сергій Пархомчук, який є уродженцем селища Голуби, 16 вересня створив групу у Viber, щоб допомогти односельцям та мешканцям Ковельського району уникнути військової служби. Спільнота мала майже 14 тис. підписників. Слідство не встановило інших людей, які робили в групі публікації про роботу ТЦК. У вироку йдеться, що Сергій Пархомчук повідомляв напрямок руху, конкретизував автомобілі, в яких були військові.

У суді Сергій Пархомчук повністю визнав провину, розкаявся й уклав з прокурором договір про визнання винуватості. Суддя Петро Бойчук визнав його винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1 ККУ) й призначив два роки умовного терміну. Крім цього, у Сергія Пархомчука конфіскували телефон Samsung Galaxy A32s. Вирок можна оскаржити у Волинському апеляційному суді.