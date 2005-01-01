Комерційний суд Лондона заморозив британські активи «Газпрому» за позовом «Нафтогазу»

ЕкономікаОлег Костюк, сьогодні, 16:441570

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Комерційний суд Лондона заморозив британські активи «Газпрому» за позовом «Нафтогазу»
фото з відкритих джерел
Заморожування активів необхідне для забезпечення рішення Стокгольмського арбітражу по виплаті 2,6 млрд доларів

Комерційний суд Лондона у вівторок, 19 червня, дозволив заморозити активи ПАТ «Газпром» (РФ) на території Великобританії за клопотанням НАК «Нафтогаз України». Про це «Інтерфакс-Україна» повідомили в компанії.

У «Нафтогазі» нагадали, що заморожування активів необхідне для забезпечення рішення Стокгольмського арбітражу по виплаті 2,6 млрд доларів.

Нагадаємо, що 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» до «Газпрому» за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярди доларів США. Таким чином, за результатами двох арбітражів, «Газпром» зобов'язаний доплатити НАК «Нафтогаз» 2,56 мільярди доларів.

5 червня суд у Нідерландах арештував активи російського «Газпрому», з метою виплати українській держкомпанії «Нафтогаз України» 2,6 млрд доларів. Однак, 14 червня Шведський суд призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу у справі «Газпрому».

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