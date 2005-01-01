Шведський суд призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу у справі «Газпрому»

СуспільствоЮрій Братюк, 14 червня5052

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Шведський суд призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу у справі «Газпрому»
Стягнення «Нафтогазом» 2,6 млрд доларів з «Газпрому» буде призупинено

В четвер, 14 червня, суд шведського округу Свеа під час розгляду апеляції російського «Газпрому» на рішення Стокгольмського арбітражу в справах з «Нафтогазом» вирішив призупинити процедуру його виконання.

Про рішення повідомила спершу прес-служба «Газпрому», а потім факт підтвердили і їхні колеги з «Нафтогазу» в коментарі виданню РБК - Україна. Призупинення рішення Стокгольмського арбітражу означає, що стягнення «Нафтогазом» 2,6 млрд доларів з «Газпрому» буде поки що відкладено.

Згідно зі шведським законодавством, рішення апеляційного суду не оскаржується, хоча у «Нафтогазі» його вважають тимчасовим і не призведе до скасування попередніх рішень про ареш майна «Газпрому».

«Рішення ухвалене без виклику представників «Нафтогазу» та, відповідно, без врахування пояснень та аргументів, які могли бути представлені «Нафтогазом», якби суд повідомив його про наявність такого клопотання Газпрому та про розгляд цього питання», - повідомили Громадському в прес-службі «Нафтогазу».

Нагадаємо, що 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» до «Газпрому» за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярди доларів США. Таким чином, за результатами двох арбітражів, «Газпром» зобов'язаний доплатити НАК «Нафтогаз» 2,56 мільярди доларів. 5 червня суд у Нідерландах арештував активи російського «Газпрому», з метою виплати українській держкомпанії «Нафтогаз України» 2,6 млрд дол. США.

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