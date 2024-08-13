Житель Донеччини отримав 15 років позбавлення волі за держзраду

Суд визнав жителя Мирнограда винним у коригуванні російських ударів по локаціях ЗСУ на Покровському напрямку. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років. Про це у вівторок, 13 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ та Офісі генерального прокурора.

У суді прокурори довели, що у грудні 2023 року чоловік добровільно погодився співпрацювати з російською спецслужбою. Зрадник збирав інформацію про місця дислокації та переміщення особового складу і техніки Збройних сил України на Покровському напрямку.

«Щоб отримати розвіддані, агент обходив прифронтову територію, де вистежував позиції українських військ. Потім він робив відповідні позначки на гугл-картах та пересилав їх своєму куратору з ФСБ», – повідомили у СБУ.

За даними слідства, росіяни планували використати цю інформацію, щоб атакувати українських захисників керованими авіаційними бомбами.Втім, правоохоронцям вдалося затримати російського інформатора.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією майна.