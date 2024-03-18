Засуджений добровільно співпрацював з росіянами під час окупації

Жителя Київщини суд визнав винним у колабораційній діяльності та ув’язнив його на дев’ять років. Чоловік під час окупації селища Демир погодився на співпрацю з росіянами та оголосив себе головою Димерської ОТГ. Про це у понеділок, 18 березня, повідомили у Офісі генпрокурора.

За даними прокуратури, на початку березня 2022 року росіяни примусово зібрали місцевих мешканців селища, щоб засуджений оголосив, що відтепер він новообраний голова Димерської ОТГ.

«Він надав інтерв’ю російському медіа, в якому розповідав про лояльність окупантів та необхідність співпраці з ними. В адміністративній будівлі селищної ради здійснював прийом громадян, роздавав мешканцям населеного пункту газети з пропагандою збройної агресії РФ проти України та “гуманітарну допомогу”, що надходила з території країни-агресора», – йдеться у повідомленні.

Він також підбирав людей для незаконної співпраці з російськими військовими, залучав їх до виконання робіт у селищній раді та на території громади.

Крім того, надавав окупантам інформацію про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.

Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на дев’ять років з конфіскацією майна. Крім того, чоловіку заборонили протягом 15 років обіймати посади в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування, а також організаціях, що надають публічні послуги.