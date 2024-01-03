Суддя Жовківського районного суду Львівської області Роман Ясиновський 28 грудня виніс вирок місцевому мешканцю за розбещення 11-річної дівчинки та виготовлення порнографії. За рішенням суду, чоловік проведе за гратами п’ять років, повідомляє прокуратура Львівської області.

У червні 2023 року обвинувачений у Facebook познайомився з 11-річною дівчинкою і тривалий час спілкувався з нею у месенджері. Попри те, що він знав вік співрозмовниці, чоловік вів з дитиною «цинічно-відверті розмови на інтимні теми».

Окрім того, при зустрічах обвинувачений вчиняв розпусні дії щодо малолітньої дівчинки. Також він виготовив власні порнографічні фото та надсилав їх дитині.

Справа надійшла до суду наприкінці вересня, розгляд тривав три місяці. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Після набуття вироком законної сили відомості про нього будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.