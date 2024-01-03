Бориславський міський суд Львівської області виніс вирок Володимиру Л. за зберігання дитячої порнографії. Суд призначив йому рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, у липні 2023 року підприємець із Борислава Володимир Л., перебуваючи вдома, завантажив у інтернеті кілька відео з дитячим порно. Завантажені відео він зберігав на флешці.

У жовтні слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) ККУ.

У суді Володимир Л. свою провину визнав і пояснив, що зберігав відео для себе, без мети збуту. Він уклав із прокурором угоду про визнання вини. Враховуючи обставини справи, суддя Бориславського міського суду Дмитро Пантелєєв визнав Володимира Л. винним у зберіганні порно та призначив 3 роки позбавлення волі, однак замінив увʼязнення на рік іспитового терміну. Крім цього, суд заборонив йому працювати на роботі, що повʼязана з дітьми, терміном на три роки. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.