Миколаївський районний суд Львівської області визнав львівʼянина винним у зберіганні та розповсюдженні порно і призначив 100 годин громадських робіт.

Як вказано в матеріалах справи, у з червня 2022 року до січня 2023 року львівʼянин через Telegram відправляв користувачам порнографічні фотографії та відео. Деякі файли він отримував від неповнолітньої дівчини.

В суді хлопець визнав свою провину за ч. 1 та ч. 2 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) ККУ та уклав відповідну угоду з прокурором. В матеріалах справи вказано, що хлопець неповнолітній і навчається на другому курсі Миколаївського професійного ліцею.

Враховуючи обставини справи, суддя Миколаївського райсуду Володимир Павлів визнав хлопця винним та призначив 100 годин громадських робіт. Крім цього, він має сплатити 3 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.