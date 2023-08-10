Залізничний районний суд Львова виніс вирок 37-річному львів’янину Ігорю Мартиняку за зберігання та розповсюдження дитячої порнографії. Чоловікові присудили дев’ять років тюрми. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, засуджений завантажував на свій мобільний телефон зображення з вмістом дитячої порнографії. Він регулярно здійснював розповсюдженням файлів порнографічного характеру в месенджері Telegram.

Суд визнав Ігора Мартиняка винним у зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії (ч. 2, 3, 4 ст. 301-1 ККУ). Вироком від 7 серпня йому призначено покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі. Вирок наразі не оприлюднений у судовому реєстрі.