Закарпатці отримали умовний термін

Тячівський районний суд визнав винними мешканців Діброви та Нижньої Апші, румунів Юрія Марину та Михайла Зубача у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. За спробу переправити через річку ухилянта в гідрокостюмі закарпатцям призначили 5 років позбавлення волі, однак реальний термін покарання замінили на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 25 липня, у листопаді 2023 року Юрій Марина та Михайло Зубач намагалися переправити через кордон військовозобов’язаного. Вони поселили його в готелі «Діана» у Солотвині, провели інструктаж та видали гідрокостюм. Ухилянта разом з переправниками затримали за 750 метрів до кордону з Румунією.

У суді закарпатці визнали свою вину, попросили суворо їх не карати і пообіцяли в майбутньому не порушувати закон. Суд також врахував, що обвинувачені не стоять на обліку у нарколога та психіатра.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Мар’яна Сойма визнала Юрія Марину та Михайла Зубача винними у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та призначила їм 5 років позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.