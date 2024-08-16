ПП «Крапт» продала військовій частині на Львівщині неякісні резервуари для авіапалива

Галицький районний суд Львова обрав директорці ТОВ «Крапт» та ПП «Крапт» запобіжний захід, а також наклав арешт на майно компаній, що фігурують у розслідуванні про постачання неякісних резервуарів для авіапалива за 15 млн грн для військової частини на Львівщині.

Як інформував ZAXID.NET, директорку житомирського підприємства викрили на постачанні неякісних резервуарів для авіапалива за 15 млн грн. Зокрема фірма продала військовій частині 36 непридатних для використання резервуарів – в цих ємностях покриття на зовнішній і внутрішній поверхнях не відповідають якісним характеристикам та умовам договору.

Слідчі повідомили 50-річній директорці приватного підприємства з Житомирської області про підозру в розтраті майна та зловживанні службовим становищем за ч. 4, 5 ст. 191 ККУ. З матеріалів справи ZAXID.NET з’ясував, що йдеться про компанії ТОВ «Крапт» та ПП «Крапт», директоркою та співвласницею яких є мешканка Коростеня 50-річна Наталія Васьківська. 9 вересня в межах кримінального провадження Галицький районний суд арештував належне їй майно, зокрема ділянку біля Коростеня, житловий будинок, три квартири, вісім легкових і вантажних автомобілів і сім напівпричепів.

Крім цього, 12 серпня суд обрав Наталії Васьківській запобіжний захід – перебування в СІЗО з правом внесення 15,08 млн грн застави. За версією слідства, Наталія Васьківська як керівниця ТОВ «Крапт» та ПП «Крапт» ще у 2022 році наперед знала, що підприємство не має змоги виготовити резервуари з такими технічними характеристиками, що вказані в умовах тендеру, підписала договір з однією з військових частин.

За даними руху «Чесно», Наталія Васьківська є членкинею партії «Батьківщина». У 2014 році неуспішно балотувалася до Верховної Ради за списком. За даними порталу «Опендатабот» очолюване нею ПП «Крапт» активно бере участь у тендерах Міноборони, ДПСУ та окремих військових частин.