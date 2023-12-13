Олег Саврук очолював Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва з 1997 року

Франківський районний суд Львова оштрафував колишнього в. о. директора Міжрегіонального вищого професійного училища автомобільного транспорту та будівництва Олега Саврука за виписані самому собі премії.

Як вказано в матеріалах справи, працює фахівцем зпитань цивільногозахисту в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва», що на вул. Пулюя, 28 у Львові. З 1997 й до 2022 року він був директором училища. У грудні 2021 року він призначив собі 12 тис. грн премії, а в січні 2022 року він нарахував собі 2884 грн надбавки. При цьому він не повідомив про наявний конфлікт інтересів департамент гуманітарної політики Львівської міської ради.

На нього склали протокол за ст. 172-7 КУпАП. В суді Олег Саврук свою провину визнав повністю та розкаявся. Враховуючи обставини справи, суддя Франківського райсуду Марія Мартинишин визнала екс-директора училища винним в порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та оштрафувала на 3400 грн. Крім цього, він має заплатити 537 грн судових витрат. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.