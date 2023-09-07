Надія Обнявка очолює Львівське вище професійне художнє училище з 2020 року

Залізничний районний суд Львова оштрафував директорку ДНЗ «Львівське вище професійне художнє училище» Надію Обнявку, яка виписувала премії своєму батькові та сестрі, які працювали у тому ж училищі.

Як вказано в матеріалах справи, Надія Обнявка була призначена директоркою Львівського вищого професійного художньою училища, що на вул. Широкій, 79, у 2020 році за результатами конкурсу. Впродовж 2021-2023 років директорка видала кілька наказів про виплату матеріальної допомоги працівникам училища, серед яких був її батько, який працював інженером із охорони праці, та сестра, яка обіймала посаду секретарки-друкарки.

Загалом родичі Надії Обнявки отримали 63,9 тис. грн. При цьому, вона не повідомила у Львівську міськраду про наявність конфлікту інтересів. У суді директорка свою провину визнала.

Враховуючи обставини справи, суддя Залізничного райсуду Дмитро Боровков визнав Надію Обнявку винною у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів за ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП та призначила 3400 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.