Директорка львівського профтехучилища виписувала премії батьку та сестрі
Суд оштрафував Надію Обнявку на 3400 грн
Залізничний районний суд Львова оштрафував директорку ДНЗ «Львівське вище професійне художнє училище» Надію Обнявку, яка виписувала премії своєму батькові та сестрі, які працювали у тому ж училищі.
Як вказано в матеріалах справи, Надія Обнявка була призначена директоркою Львівського вищого професійного художньою училища, що на вул. Широкій, 79, у 2020 році за результатами конкурсу. Впродовж 2021-2023 років директорка видала кілька наказів про виплату матеріальної допомоги працівникам училища, серед яких був її батько, який працював інженером із охорони праці, та сестра, яка обіймала посаду секретарки-друкарки.
Загалом родичі Надії Обнявки отримали 63,9 тис. грн. При цьому, вона не повідомила у Львівську міськраду про наявність конфлікту інтересів. У суді директорка свою провину визнала.
Враховуючи обставини справи, суддя Залізничного райсуду Дмитро Боровков визнав Надію Обнявку винною у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів за ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП та призначила 3400 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.