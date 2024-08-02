Згідно з даними слідства, Віктор Якимов діяв у змові зі ще одним медичним працівником

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок лікарю-психіатру військового госпіталю Віктору Якимову, який вимагав у хворого солдата 5000 доларів хабара за визнання його непридатним до служби в ЗСУ. За це обвинуваченому призначили 81 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, у жовтні 2023 року лікар-психіатр психотерапевтичного кабінету поліклінічного відділення Хмельницького військового госпіталю Віктор Якимов запропонував своєму пацієнту за 5000 доларів хабара вплинути на рішення членів ВЛК, аби ті визнали його непридатним для подальшої служби. Водночас обвинувачений знав, що військовослужбовець мав захворювання, яке і так було підставою для його звільнення з лав ЗСУ та виключення з військового обліку. Згідно з даними слідства, на момент вчинення злочину Віктор Якимов перебував у змові з ординатором відділення межових станів клініки психіатрії, який мав отримати більшу частину неправомірної вигоди – 4500 доларів. Із грудня 2023 року по лютий 2024 року двоє лікарів отримали всю суму, яку поділили між собою.

У суді Віктор Якимов уклав із прокурором угоду про визнання своєї винуватості.

Суддя Наталя Хараджа визнала лікаря-психіатра винним за ч.2 ст.369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вчинене за попередньою змовою) й призначила 81 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади у військово-лікарських комісіях та медико-соціальних експертних комісій строком на 3 роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.