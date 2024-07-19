Колишнього військкома Рівненського району затримали під час отримання 7000 доларів хабара

Рівненський міський суд виніс вирок колишньому військкому Володимиреччини Геннадію Порєчному за вимагання й отримання 7400 доларів хабара від пораненого солдата. За гроші обвинувачений домовився з майором медичної служби, аби військового визнали непридатним до служби в ЗСУ. За скоєне йому призначили 42 500 грн штрафу.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду від 10 липня, у грудні 2023 року Геннадій Порєчний під час спілкування зі старшим солдатом ЗСУ пообіцяв за 200 доларів вплинути на майора медичної служби, аби той направив його на стаціонарне лікування в терапевтичне відділення військової частини, а пізніше – у психіатричну лікарню села Орлівка. Після того, як обвинувачений отримав усю суму, він почав вимагати в «клієнта» ще 100 доларів за видачу консультаційного висновку для проходження ВЛК. Відтак, Геннадій Порєчний повторно отримав гроші й запропонував військовослужбовцю за 7000 доларів здійснити вплив на членів ВЛК, аби ті визнали його непридатним до служби в ЗСУ за станом здоров’я. Обвинуваченого зі спільником викрили 5 березня 2024 року під час отримання чергового хабара на території військової частини.

У суді Геннадій Порєчний підписав із прокурором угоду про визнання своєї вини.

Суддя Наталія Діонісьєва визнала колишнього військкома винним за ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст.28, ч.2 ст.369-2 ККУ (вимагання і одержання неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб) й призначила 42 500 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.