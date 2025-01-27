Інцидент в лікарні на вулиці Орлика стався у грудні 2023 року

Шевченківський районний суд Львова визнав винною Олену Височинську у хуліганстві та оштрафував на 17 тис. грн. У вироку йдеться, що львів'янка у грудні 2023 року напада на офтальмологиню лікарні Святого Миколая, що на вулиці Пилипа Орлика, 4. Причиною конфлікту стало те, що лікарка, на думку Олени Височинської, неправильно встановила діагноз її дитині.

Згідно з матеріалами справи, Олена Височинська вранці 14 грудня 2023 року прийшла до кабінету ординаторської офтальмологічного відділення лікарні Святого Миколая. Жінка вважала, що лікарка поставила її дитині неправильний діагноз і вимагала виписати довідку про справжню хворобу. Обвинувачена схопила офтальмологиню за волосся, тягнула її й викрикувала образи. Свідком цього були інші пацієнти, діти яких налякались криків і почали плакати. Конфлікт тривав приблизно 10 хв, поки не втрутився один з відвідувачів медзакладу.

Під час судових засідань Олена Височинська не визнала провину. Вона заявила, що її неповнолітня дитина лікувалася у лікарні Святого Миколая. За словами обвинуваченої, вона декілька разів зверталась до завідувачки відділення, яка нібито постійно ставила її дитині неправильні діагнози. Обвинувачена переконувала, що не обзивала офтальмологиню й не тягла за волосся.

«[Обвинувачена] лише поправила лікарці зачіску, просто схопила гривку, яка, на думку обвинуваченої, заважала їй читати документи. Після цього її за плечі схопив батько якоїсь дитини, який чекав на прийом до лікаря. Чому він це зробив, пояснити не може. Хтось викликав поліцію. Все це тривало кілька хвилин, а після приїзду поліції вона в іншому приміщенні давала пояснення і жодним чином не заважала роботі медзакладу», – йдеться у вироку суду.

Олена Височинська вважає, що лікарка цинічно і грубо поводилася стосунку до її дитини й має понести покарання як некваліфікована. Обвинувачена просила її виправдати.

У суді постраждала лікарка розповіла, що 14 грудня 2023 року приймала пацієнтів, коли до її кабінету увірвалася Олена Височинська й вимагала видати їй письмовий висновок щодо діагнозу її дитини. Однак лікарка відмовилася це робити без огляду пацієнта. Обвинувачена шарпала її за одяг та волосся. Крім цього, лікарка розповіла, що в руках Олена Височинська мала пакет, з якого випав кухонний ніж. Нападниця запевняла, що планувала віднести ніж на смітник. На крики відреагував один з відвідувачів, який силою відтягнув обвинувачену, а працівники медзакладу викликали поліцію.

За словами лікарки, конфлікт з Оленою Височинською у неї триває кілька років. Обвинувачена скаржилась на неї керівництву лікарні. Офтальмологиня пропонувала звернутись обвинуваченій до інших медиків. За словами лікарки, напад викликав у неї сильний стрес: жінка переживала приниження перед пацієнтами та іншими лікарями.

Суддя Галина Білінська визнала винною Олену Височинську у хуліганстві (ч. 1 ст. 296 ККУ) та оштрафувала її на 17 тис. грн. Крім цього, обвинувачена має сплатити лікарці 5 тис. грн моральної шкоди. Вирок можна оскаржити в апеляції.