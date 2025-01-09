Галицький районний суд виніс вирок студентці Львівського фахового коледжу індустрії моди Юлії Кулік, яка через ревнощі побила хлопця букетом троянд і металевою палицею. Суд призначив їй 100 годин громадських робіт.

Як вказано в матеріалах справи, інцидент трапився 6 грудня ввечері на пл. Святого Теодора. Під час сварки через ревнощі Юлія Кулік побила хлопця букетом троянд по голові, руках і спині, після чого ще 10 разів вдарила його залізною палицею.

Внаслідок цього хлопець отримав легкі травми, зокрема синці, садна, подряпини, підшкірні крововиливи тощо. Чоловік зняв побої та звернувся в поліцію.

Дівчина в суд не з’явилась, однак подала заяву, в якій визнала свою провину та розкаялась у вчиненому. Справу розглядали за ч. 1 ст. 125 ККУ (легкі тілесні ушкодження).

Враховуючи обставини справи, суддя Олександр Кітов визнав Юлію Кулік винною та призначив 100 годин громадських робіт. Вирок можна оскаржити в апеляції.