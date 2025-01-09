У Львові судили студентку, яка побила хлопця букетом троянд
Конфлікт між парою виник через ревнощі
Галицький районний суд виніс вирок студентці Львівського фахового коледжу індустрії моди Юлії Кулік, яка через ревнощі побила хлопця букетом троянд і металевою палицею. Суд призначив їй 100 годин громадських робіт.
Як вказано в матеріалах справи, інцидент трапився 6 грудня ввечері на пл. Святого Теодора. Під час сварки через ревнощі Юлія Кулік побила хлопця букетом троянд по голові, руках і спині, після чого ще 10 разів вдарила його залізною палицею.
Внаслідок цього хлопець отримав легкі травми, зокрема синці, садна, подряпини, підшкірні крововиливи тощо. Чоловік зняв побої та звернувся в поліцію.
Дівчина в суд не з’явилась, однак подала заяву, в якій визнала свою провину та розкаялась у вчиненому. Справу розглядали за ч. 1 ст. 125 ККУ (легкі тілесні ушкодження).
Враховуючи обставини справи, суддя Олександр Кітов визнав Юлію Кулік винною та призначив 100 годин громадських робіт. Вирок можна оскаржити в апеляції.