Олег Омелян очолює Кам’янку-Бузьку із 2010 року

Кам’янки-Бузький районний суд Львівщини визнав міського голову Олега Омеляна винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Очільник Кам’янко-Бузької ОТГ виписував премії своїй родичці, не повідомивши про конфлікт інтересів, через що посадовцю призначили покарання – 6800 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2024 року, міський голова Кам’янки-Бузької Олег Омелян протягом 2022-2024 років систематично виписував премії рідній сестрі своєї дружини, яка працевлаштована у міській раді. При цьому посадовець не повідомляв Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) про конфлікт інтересів. Загалом, за вказаний період родичці мера нарахували близько 270 тис. грн премій.

Щодо Олега Омеляна склали протоколи про вчинення адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією. Під час розгляду справи у суді він визнав свою провину. Справу розглянув суддя Маркіян Самсін, який призначив посадовцю покарання – 6800 грн штрафу із сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що 52-річний Олег Омелян очолює Кам’янку-Бузьку із 2010 року, із 2017 року він також очолює місцеву територіальну громаду (ОТГ). Згідно з його декларацією, у 2023 році дохід подружжя перевищив мільйон гривень.