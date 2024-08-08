Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківський обов’язків матір неповнолітнього хлопця, який вдарив дівчину електрошокером. За адмінправопорушення мешканці Львівщини доведеться сплатити штраф.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, випадок трапився на початку червня 2024 року у парку. Неповнолітній син Світлани Ференс вдарив дівчину електрошокером у руку та живіт. Відомо, що вона також є неповнолітньою, однак у судовій постанові не вказаний вік дітей та обставини цього випадку.

Про цей випадок повідомили правоохоронців, які склали щодо матері хлопця протокол про адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов’язків. На засідання суду вона не прийшла.

Справу розглянув суддя Володимир Галин, який визнав Світлану Ференс винною у адмінправопорушенні, призначивши 850 грн штрафу та зобов’язав сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.