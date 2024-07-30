Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав місцеву мешканку винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків. Матір 9-річної дівчинки, яку на подвір’ї вкусила змія, оштрафували на 850 грн, бо вона залишила дитину без нагляду.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у липні, випадок трапився 16 червня 2024 року у одному з населених пунктів у Стрийському районі Львівщини. Двоє сестер бавились на подвір’ї житлового будинку і одну з них вкусила змія. 9-річну дівчинку доставили спершу у Стрийську ЦРЛ, а згодом у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.

Поліція склала щодо матері дитини протокол про адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов’язків, бо вона залишила дитину без нагляду. У суді мешканка Львівщини визнала свою провину та розповіла, що того дня доньки бавились у дворі, а вона вийшла до сусідки. Після того, як 9-річну доньку вкусила змія, до неї прибігла старша дитина та розповіла про це. Матір одразу прийшла додому, а чоловік уже обробляв рану на нозі. Дитину привезли у лікарню до Львова, де медики встановили діагноз укус змії. Наразі з дитиною усе добре.

Суддя Вікторія Бучківська розглянула усі матеріали справи та визнала матір винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків, призначивши 850 грн штрафу та зобов’язавши сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.