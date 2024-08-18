Обвинувачений розмалював гранітну стелу могили батька своєї дівчини

Пустомитівський районний суд 15 серпня визнав винним Богдана Панахида в нарузі над могилою померлого та оштрафував його на 17 тис. грн. У вироку йдеться, що обвинувачений ввечері 6 лютого 2024 року спрей-фарбою із балончика розмалював пам'ятник на цвинтарі.

У суді обвинувачений повністю визнав провину та розкаявся. Богдан Панахид пояснював, що напередодні інциденту посварився зі своєю дівчиною, вирішив їй помститися й пішов розмальовувати могилу її батька. Він просив суд суворо його не карати. Дівчина обвинуваченого зазначила, що не має до нього моральних чи матеріальних претензій, тому стосовно покарання покладається на суд.

Суддя Володимир Мусієвський визнав Богдана Панахида винним у нарузі над могилою й оштрафував його на 17 тис. грн. Крім цього, він має сплатити понад 14 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.