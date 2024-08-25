Дубровицький районний суд Рівненської області визнав військовозобов’язаного винним в ухиленні від військового обліку під час мобілізації. Мешканець області проігнорував вручену йому повістку до ТЦК та не оновив свої дані, через що суд зобов’язав його сплатити штраф.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, мешканець Рівненщини Олександр К. 16 липня за місцем проживання отримав повістку про необхідність наступного дня прийти у ТЦК для уточнення військово-облікових даних. У вказаний час чоловік не прийшов до військкомату і щодо нього порушили кримінальну справу за фактом ухилення від військового обліку.

У суді обвинувачений визнав свою провину та просив не призначати йому суворе покарання. Суддя Андрій Тарасюк дослідив усі матеріали справи та врахував дані про обвинуваченого, зокрема, що він є раніше не судимим. Суддя призначив йому покарання – 5100 грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно військовозобов’язаний у суді змусив ТЦК розглянути заяву про надання відстрочки без його особистої присутності.