Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позов мешканця Волині, чию заяву про надання відстрочки від призову під час мобілізації не розглянули у ТЦК, вимагаючи його «особистої присутності». Суд визнав таку вимогу протиправною та зобов’язав ТЦК розглянути заяву військовозобов’язаного.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, до суду звернувся військовозобов’язаний мешканець Волинської області, який доглядає за своєю хворою бабцею. Він просив визнати протиправною бездіяльність ТЦК, який відмовився розглядати заяву про надання йому відстрочки від мобілізації, яка була надіслана поштою, вимагаючи «особистої присутності».

У матеріалах справи вказано, що позивач у квітні 2024 року звернувся до ТЦК із заявою про надання йому відстрочки. Військовозобов’язаний надав 15 завірених довідок, які підтверджують, що він здійснює постійний догляд за хворою бабцею. На свою заяву він отримав відповідь від військкомату, що «для внесення змін у військово-обліковий документ по його заяві для надання відстрочки від призову необхідна його обов’язкова присутність в ТЦК».

Справу розглянув суддя Віктор Мачульський, який дослідив матеріали та аргументи сторін. На думку судді, ні положеннями Закону №2232-ХІІ, ні Порядком №1487 не передбачено обов’язку особистого відвідування ТЦК та СП для подання заяви та документів для вирішення питання про відстрочку. Сам по собі обов’язок «особисто повідомити» – не означає «особисто прибути» до ТЦК.

«Суд приходить до висновку, що позивач, подавши особисто заяву та документи для вирішення питання про надання йому відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, дотримався процедури особистого їх подання», – вказано у рішенні суду.

Суддя повністю задовольнив позов волинянина, визнавши протиправною бездіяльність ТЦК через неприйняття рішення після отримання заяви на відстрочку, керівництво військкомату зобов’язали повторно розглянути заяву позивача. Рішення ще можна оскаржити.